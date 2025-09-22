Tuttosport.com

Inter-Sassuolo, manata di Carlos Augusto: graziato. Dimarco, manca il secondo giallo

Fischia CalVARese: l’operato dell’arbitro Livio Marinelli alla seconda direzione stagionale dopo Lecce-Milan
Gianpaolo Calvarese
2 min
Carlos AugustoVar

Livio Marinelli era alla seconda direzione stagionale dopo la buona prestazione al Via del Mare in Lecce-Milan. A San Siro, in una gara che non presenta grossi intoppi, non sempre riesce a fare accettare le proprie ai giocatori in campo, a causa di una gestione disciplinare non del tutto puntuale e anche di qualche imprecisione tecnica. Una sola ammonizione nel primo tempo, giusta, all’indirizzo di Calhanoglu per un fallo su Koné; nella stessa azione, Marinelli tiene però nel taschino il giallo per un intervento duro di Vranckx su Carlos Augusto. Lo stesso Carlos Augusto poco più tardi viene “graziato” per una manata che rifila a Berardi mentre sono entrambi in elevazione. Il direttore di gara commette un brutto errore a inizio secondo tempo, quando Dimarco interviene sul pallone - e non su Pinamonti; l’arbitro fischia il fallo e poi ammonisce il nerazzurro per proteste. Annullato nel finale un gol a Frattesi: sul passaggio di Dimarco, è in fuorigioco. Il Sassuolo protesta chiedendo un calcio di rigore per una trattenuta di Frattesi ai danni di Matic; il nerazzurro rischia davvero tanto, tirando il serbo per qualche secondo. Corretta l’ammonizione per Muharemovic, che entra a forbice su Bonny. Rischia molto anche Dimarco, che da ammonito calcia via il pallone dopo il fischio dell’arbitro.

