Serie A su Dazn: 5,4 milioni di spettatori per la 4ª giornata

TORINO - La quarta giornata del campionato di calcio di Serie A si chiude con quasi 5,4milioni di audience (5.394.148) con una crescita del +13% rispetto alla stagione 24-25. Il campionato non è mai partito così forte su Dazn, nonostante il sistema diverso di co-esclusiva in vigore dallo scorso anno. I primi quattro turni del campionato, infatti, consuntivano su Dazn una media di 4.959.490 individui – la più alta dal 22-23, in crescita del 19% rispetto agli omologhi della stagione precedente.
