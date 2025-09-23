Verona-Juve, Sogliano squalificato 1 turno e multa per il club gialloblù: decisioni Giudice Sportivo

MILANO - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato due giocatori dopo le gare della quarta giornata di Serie A. Due turni di stop per il centrocampista della Lazio, Olie Guendouzi, espulso al fischio finale del derby perso contro la Roma e fermato "per avere, al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al direttore di gara". Una giornata di squalifica per un altro giocatore della Lazio, ovvero Reda Belahyane, espulso durante il match. In csa Juventus l'ammonizione di Teun Koopmeiners in occasione del match a Verona è stata la terza sanzione in stagione, al prossimo cartellino giallo (quindi quarta sanzione) scatterà la diffida nei confronti dell'ex Atalanta.