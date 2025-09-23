Verona-Juve, Sogliano squalificato 1 turno e multa per il club gialloblù: decisioni Giudice Sportivo

MILANO - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato due giocatori dopo le gare della quarta giornata di Serie A. Due turni di stop per il centrocampista della Lazio, Olie Guendouzi, espulso al fischio finale del derby perso contro la Roma e fermato "per avere, al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al direttore di gara". Una giornata di squalifica per un altro giocatore della Lazio, ovvero Reda Belahyane, espulso durante il match. In csa Juventus l'ammonizione di Teun Koopmeiners in occasione del match a Verona è stata la terza sanzione in stagione, al prossimo cartellino giallo (quindi quarta sanzione) scatterà la diffida nei confronti dell'ex Atalanta.
Allenatori
Per quanto riguarda gli allenatori un turno di squalifica con ammenda di 15.000 euro per il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, sanzionato "per avere, al 54' del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un'espressione irriguardosa al quarto ufficiale; infrazione rilevata da una assistente e dal quarto ufficiale"
Dirigenti e società: sanzioni per il Verona
Tra i dirigenti prende una giornata di squalifica il direettore sportivo del Verona, Sean Sogliano "per essere, al 46' del primo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con l'allenatore della squadra avversaria". Non solo la squalifica del fitigente ma anche un sanzione nei confronti dell'Hellas: multa da 3 mila euro "per avere suoi sostenitori, al 5' del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria".
Tra le altre società sanzionate spiccano ammende per Lecce (10mila euro + 5mila euro dovuti a lancio di petardi e ritardo), Roma (10mila euro per fumogeno), Udinese (5mila), Cagliari (4mila), Milan (3mila) e Lazio (3mila per lancio di oggetti)