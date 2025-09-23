Tuttosport.com

Sassuolo calcio devolve l’incasso di Como-Sassuolo alla comunità della città di Como

Il Club destinerà la propria quota d’incasso a sostegno del territorio comasco, duramente colpito dalle forti piogge dei giorni scorsi
1 min
Sassuolo calcio devolve l’incasso di Como-Sassuolo alla comunità della città di Como© Sassuolo.it

Il Sassuolo Calcio si unisce all’iniziativa promossa dal Como 1907 di devolvere l’incasso della gara Como–Sassuolo, valida per i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia Frecciarossa, alla comunità della città di Como. Il Club destinerà la propria quota d’incasso, spettante come da regolamento della competizione, a sostegno del territorio comasco, duramente colpito dalle forti piogge dei giorni scorsi.

Solidarietà alla città di Como

La società, la famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi e l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, consapevoli delle difficoltà e delle problematiche che derivano da fenomeni atmosferici di tale gravità, esprimono la propria vicinanza e solidarietà alla città di Como e alla sua comunità.

