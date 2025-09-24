Torino, Ezio Rossi: “Cairo? Non vuole vendere"

L'ex granta sul momento della società: "Probabilmente non ha interesse a cedere il Toro: mi pare impossibile non abbia ricevuto offerte. Mi stupisce: è contestato da anni, ma resta"

Ivana Crocifisso Pubblicato il 24 settembre 2025, 13:00