Contattaci
Torino, Ezio Rossi: “Cairo? Non vuole vendere"

L'ex granta sul momento della società: "Probabilmente non ha interesse a cedere il Toro: mi pare impossibile non abbia ricevuto offerte. Mi stupisce: è contestato da anni, ma resta"
Ivana Crocifisso
1 min
TorinoCairo
Torino, Ezio Rossi: “Cairo? Non vuole vendere" © LAPRESSE

Torinese, granata, cresciuto al Filadelfia, arrivato in Serie A con la sua squadra del cuore, la stessa che qualche anno dopo aver chiuso la carriera da calciatore avrebbe pure allenato. Ezio Rossi conosce i sentimenti di una piazza in cui ormai la spaccatura tra la proprietà e gran parte della tifoseria sembra netta.  
  
Crede che la contestazione sia utile? Che possa servire? «Cairo da anni ormai lavora in un am

