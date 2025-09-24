Allegri e Conte, 12 anni dopo di nuovo contro: l'ultima volta fu Juve-Milan

Sfida ad alta quota nel weekend di Serie A: Milan e Napoli , rispettivamente terza e prima in campionato , si affrontano a San Siro in un match tutt'altro che banale. E no, non per la classifica, o almeno non solo. Quella di domenica sarà anche la sfida nella sfida tra i due allentatori: Massimiliano Allegri e Antonio Conte. In palio 3 punti pesanti, ma anche molto di più: corsi e ricorsi storici tra i due, un incrocio di Scudetti, rivalità e... passato juventino.

Milan-Napoli è Allegri-Conte: sfida dal sapore...Juve

Se pensi ad Allegri e Conte non puoi non pensare alla Juventus. D'altronde il secondo è stato succeduto dal primo sulla panchina bianconera, proseguendo la striscia record degli Scudetti consecutivi (poi conclusa con l'ultimo tricolore vinto da Maurizio Sarri). Eppure la storia dei campionati vinti dalla Juve comincia proprio con la rivalità tra loro due: Allegri sulla panchina del Milan per la prima volta, Conte su quella bianconera. Tutti ricordano come è andata a finire: campionato senza sconfitte per la 'Vecchia Signora' e vittoria della Serie A.

C'è un dato, tra l'altro, che certifica come la sfida tra i due allenatori sia decisamente degna di nota: domenica di fronte, infatti, ci saranno due tecnici che in totale vantano ben 11 campionati italiani vinti. Allegri ne ha 6: il primo con i rossoneri nel 2011, gli altri 5 con la Juve. Conte, invece, ha ottenuto i primi 3 successi con i bianconeri, vincendo poi altri due Scudetti (uno con l'Inter, l'altro col Napoli) arrivando ad un totale di 5. Solo un'altra volta nella storia del calcio italiano si erano sfidati allenatori così vincenti: il precedente risale al campionato 1999/2000, Fiorentina-Roma 1-3. Ad allenare c'erano Giovanni Trapattoni (7 Scudetti) e Fabio Capello (all'epoca 4).

I precedenti e l'ultimo scontro

Ma quand'è l'ultima volta che Massimiliano Allegri e Antonio Conte si sono sfidati? Nonostante abbiano vinto complessivamente ben 11 Scudetti, i due allenatori hanno soltanto 5 precedenti tra di loro in Serie A: 3 vittorie per l'attuale allenatore del Napoli, 1 pareggio e 1 successo per il tecnico rossonero. L'ultimo scontro risale al 2013, mentre Allegri era alla sua prima esperienza al Milan e Conte allenava la Juve.

Il 6 ottobre allo Stadium i bianconeri portarono a casa i 3 punti vincendo per 3-2: vantaggio milanista con Muntari, pari Juve con Pirlo direttamente da punizione, sorpasso bianconero con Giovinco, tris di Chiellini e secondo gol di Muntari a fissare il risultato. Da lì quasi 4400 giorni senza più incrociarsi a avversari: in quella stagione la sfida di ritorno non vide coinvolto 'Max', che fu esonerato il gennaio successivo. Una rivalità infuocatasi nella stagione 2011/12, nella lotta Scudetto che vide il testa a testa tra di loro, ma mai accesasi del tutto viste le poche possibilità di sfidarsi. Dopo 12 anni però sarà di nuovo Allegri contro Conte: Milan contro Napoli, rossoneri contro azzurri, ma una sfida comunque dal retrogusto... bianconero.