Cagliari-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

L'operazione rimonta dell' Inter riparte da Cagliari , dove la squadra di Cristian Chivu va a caccia della prima vittoria esterna in campionato. Tre punti che per i nerazzurri sarebbero fondamentali, sperando in risultati positivi dagli altri campi visti i diversi scontri diretti, con l'obiettivo di accorciare subito sulle avversarie dopo l'inizio tutt'altro che positivo in Serie A . "Sarà una partita molto complicata, dal quoziente di difficoltà alto, sappiamo che servirà una grandissima prestazione con coraggio nei momenti più opportuni. Ci godiamo il momento consapevoli che siamo all’inizio del nostro percorso, che sarà comunque diverso da quello dell’Inter. Sappiamo che dovremo combattere colpo su colpo, consapevoli della difficoltà e con l’intenzione di mantenere i piedi per terra" ha detto il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane in conferenza stampa alla vigilia della sfida.

Segui Cagliari-Inter LIVE sul nostro sito

Dove vedere Cagliari-Inter: diretta tv e streaming

La partita tra Cagliari e Inter è in programma alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky. La diretta streaming sarà disponibile anche su Now e Skygo.

Cagliari-Inter, probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Gaetano, Folorunsho; Belotti. Allenatore: Pisacane. A disposizione: Ciocci, Sarno, Di Pardo, Idrissi, Ze Pedro, Liteta, Mazzitelli, Rog, Borrelli, Cavuoti, S.Esposito, Felici, Kilicsoy, Pavoletti.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; L.Henrique; Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Chivu. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Palacios, Carlos Augusto, Darmian, Dumfries, Zielinski, Diouf, Frattesi, Sucic, Bonny, P.Esposito.

ARBITRO: Piccinini. ASSISTENTI: Mastrodonato-Moro. QUARTO UOMO: Massimi. VAR: Doveri. AVAR: Gariglio.

