Como-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming la Serie A live

Il Como ospita la Cremonese all'incontro valido per la quinta giornata di campionato. Gli uomini di Cesc Fabregas si presentano all'appuntamento con 7 punti, reduci inoltre dal successo in Coppa Italia contro il Sassuolo e prima ancora dalla trasferta vincente al Franchi. La formazione di Davide Nicola scende invece in campo al Sinigaglia da imbattuta, con alle spalle i due pareggi a reti inviolate consecutivi con Parma e Verona. La prossima giornata, i Lariani saranno ospiti dell'Atalanta - che sabato 27 affronterà la Juventus allo Stadium - mentre i grigiorossi affronteranno l' Inter a San Siro.

Como-Cremonese: dove vederla

La sfida tra le formazioni di Fabregas e Nicola, è in programma alle ore 15 di sabato 27 settembre presso il Sinigaglia di Como. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dan (214).

Segui Como-Cremonese sul nostro sito.

Como-Cremonese: probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Carlos, Valle; Da Cunha, Caqueret; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Silvestri, Ceccherini, Folino, Barbieri, Faye, Floriani Mussolini, Payero, Lordkipanidze, Sanabria, Johnsen, Sarmiento, Vardy.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vazquez. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Roberto, Douvikas, Moreno, Baturina, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Addai, Cerri.

Arbitro: Di Bello di Brindisi Assistenti: Peretti–Perrotti Quarto ufficiale: Calzavara Var: Di Paolo Ass. Var: Ghersini.