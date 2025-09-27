Al Como non basta Nico Paz, pari Baschirotto e la Cremonese resta imbattuta

COMO - Il quinto turno di Serie A si apre con il pareggio per 1-1 tra Como e Cremonese . Non basta il solito Nico Paz alla formazione di Fabregas che non riesce a dare seguito alla vittoria di Firenze e si fa raggiungere per la seconda gara consecutiva in casa dopo il pari con il Genoa. Una Cremonese che resta imbattuta in campionato grazie al gol del pari di Baschirotto , nel finale gli uomini di Nicola non riescono a sfruttare la superiorità numerica per l'espulsione di Jesus Rodriguez ma portano a casa un altro prezioso punto.

Como-Cremonese, la partita

Nella prima mezz'ora gli ospiti riescono e tenere basso il ritmo non permettendo al Como di creare particolari pericoli, a parte un tentativo di Kuhn che dal limite alza troppo la conclusione. Al 32', però, si accende l'asse Jesus Rodriguez-Nico Paz con l'argentino a firmare ancora una volta il cartellino mettendo dentro a porta spalancata. Lo spagnolo ha poco dopo la chance per il raddoppio, ma di testa non approfitta di una indecisione di Terracciano. Nella ripresa la Cremonese ci prova con Pezzella che dal vertice dell'area non trova la porta di Butez. Al 69' il pari: corner di Vazquez per la testa di Baschirotto che sorprende la difesa lariana per l'1-1. Tenta la reazione il Como, mal 82' resta in dieci per una grave ingenuità di Jesus Rodriguez che reagisce scalciando Terracciano, non sfuggendo all'occhio del Var. Nonostante l'uomo in meno, e il nervosismo con giallo anche per Fabregas, Addai sfiora il nuovo vantaggio per i padroni di casa, al 95' l'ultima chance è per Floriani Mussolini che da buona posizione non riesce a centrare lo specchio.