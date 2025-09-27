Fabregas non ci sta: "Espulsione Jesus Rodriguez esagerata, serve chiarezza"

Fabregas non ci sta

In conferenza stampa parla dell'arbitraggio e di un Como primo in Serie A per cartellini rossi: "Non so rispondere, preferisco non farlo. Io penso che dobbiamo fare anche di più, essere più aggressivi nel duello. Oggi mi ha espulso perché ha detto 'Vai, lasciatelo andare'. Devono guardare la camera per vedere come l'ho detto. Ci sono tante dinamiche alle volte che non si spiegano. Il rosso? Serve chiarezza. Capisco che c'è emozione e passione, ma loro devono capire di più. Serve più serenità, lavoriamo tanto per vincere, sia io sia Davide Nicola. L'arbitro era molto nervoso. Il quarto uomo mi ha detto di non parlare quando sono andato lì a chiedere una cosa. È strano. C'è stranezza su quello che ci dicono e quello che poi vediamo in tutte le partite. Serve più chiarezza e serenità. Non si dice 'vaffa...', però se si parla con rispetto si può gestire in una maniera diversa". E sul rosso a Rodriguez: "Non voglio giudicare, mi dicono gli arbitri. Di Ramon mi dicono che è esageratissima. Noi allenatori siamo molto vulnerabili, sembra che piangiamo o altro. Ma quella di Ramon e questa su Jesus è esagerata. Ti fanno perdere l'opportunità di vincere. Lì ti toglie quella forza di poter vincere la partita".

Le parole di Nicola

Ai microfoni di Dazn interviene anche il tecnico della Cremonese, Davide Nicola: "Sono veramente soddisfatto della prova dei ragazzi, non era facile venire qua contro un avversario organizzatissimo. Il primo tempo mi è piaciuto fino al gol, sembrava che avessimo un po' troppo rispetto per l'avversario. L'idea era di non lasciare il completo possesso palla a loro, altrimenti avremmo perso le distanze. Nel secondo tempo mi sono divertito molto, la squadra ha avuto più consapevolezza e fiducia. Una bellissima Cremonese in entrambe le fasi. Abbiamo corso i giusti rischi, ci sono momenti in cui devi accettare l'uno contro uno. Anche con i cambi abbiamo aggiunto ulteriore qualità, senza perdere l'equilibrio. Non ci siamo consegnati a loro". "Non tutti i giocatori hanno il minutaggio completo. Forse siamo stati un po' timidi a non mettere Vardy per evitare rischi inutili, ma la prossima settimana toccherà anche a lui. Cerco di tenere tutti sulla corda, perché avremo bisogno di tutti", aggiunge l'allenatore grigiorosso.