Juve-Atalanta 1-1: Cabal salva Tudor ma c'è un caso David. E Bremer preoccupa

Squadra che vince non si cambia? Pare di no, però a furia di cambiare finisce che perdi identità, automatismi, intese tra compagni e ti ritrovi quasi a regalare una partita. E quello che è peggio è che l'Atalanta la stava vincendo da big, blindando la difesa e punendo gi errori avversari, sfiorando anche più volte il colpo di grazia. Su tutti gli appunti che si possono fare a Tudor per il primo pari casalingo da quando è alla guida dei bianconeri, è quello dell'attacco: c'è un caso David, è evidente, il canadese ha giocato da 9 solo all'esordio in campionato, peraltro segnando, poi è sparito dalle grazie del tecnico che lo ha prima messo fuori ruolo, poi ha iniziato a preferirgli Vlahovic e addirittura Openda, arrivato al gong del mercato eppure diventato il terminale offensivo del tecnico. Il problema è che il belga, a parte un dinamismo da faticatore di centrocampo, non ha mostrato assolutamente nulla che possa fargli guadagnare il posto: tecnicamente approssimativo, lento nelle scelte, impreciso nei passaggi e senza neanche quel veleno da opportunista che almeno David aveva mostrato nella sua prima e unica volta da centravanti.