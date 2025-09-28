Milan-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

MILANO - Notte di esami per il Milan. Dal 23 agosto - ko, per di più al Meazza, con la Cremonese alla prima di campionato - sembra passata un’era geologica e non soltanto perché stasera, all’ingresso delle squadre in campo, ci saranno una quindicina di gradi in meno. Da allora - per dirla alla Allegri - il Milan è diventato squadra e ha infilato quattro vittorie consecutive - tre in Serie A, una in Coppa Italia -, arrivate senza mai subire gol. E stasera contro il Napoli, grande è l’interesse per capire di che pasta sia davvero fatta la creatura forgiata da Max, che da re del “corto muso” e risultatista per eccellenza, nell’ultima settimana è stato definito giochista e addirittura “evoluto”. I campioni d'Italia sbarcano a San Siro per sfidare il Milan e il fato costringe Antonio Conte ad imbattersi dopo 12 anni nel duello con Allegri, avendo un organico ridotto all'osso soprattutto in difesa. «Rrahmani e Buongiorno non ci saranno e abbiamo anche qualche altro problema: domani saprete», il messaggio del coach salentino ha l'intrinseco intento di fare "pretattica" come si diceva un tempo, provando a nascondere la verità sulle defezioni con le quali sarà costretto a vivere il primo match scudetto della stagione. "Domani saprete" ed invece si è saputo già ieri, l'effetto sorpresa è fallito perchè in tanti si sono accorti che Spinazzola e pure Olivera, sull'aereo diretto a Linate non sono saliti. Saltata tutta la zona sinistra della difesa, a Conte non resta che affidarsi a Mazzocchi oppure a Gutierrez: il primo era assente con il Pisa per un affaticamento mu-scolare, lo spagnolo classe 2001 è reduce da un intervento chirurgico alla caviglia.
Milan-Napoli, gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano
Le probabili formazioni di Milan-Napoli
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Loftus-Cheek, Nkunku, Leao. Indisponibili: Jasharii. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno
NAPOLI (4-4-1-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutièrrez; Politano, Anguissa, Lobotka, McTomiany; De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Conte.
A disposizione: Milinkovic Savic, Ferrante, Mazzocchi, Marianucci, Gilmour, Vergara, Elmas, Ambrosino, Lang, Neres, Lucca. Indisponibili: Lukaku, Cotini, Buongiorno, Rrhamnai, Spinazzola, Olivera. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno
Arbitro: Chiffi (Padova). Assistenti: Meli e Alassio. IV uomo: Marinelli. Var: Marini. Avar: Doveri.