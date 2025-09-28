Milan-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

MILANO - Notte di esami per il Milan. Dal 23 agosto - ko, per di più al Meazza, con la Cremonese alla prima di campionato - sembra passata un’era geologica e non soltanto perché stasera, all’ingresso delle squadre in campo, ci saranno una quindicina di gradi in meno. Da allora - per dirla alla Allegri - il Milan è diventato squadra e ha infilato quattro vittorie consecutive - tre in Serie A, una in Coppa Italia -, arrivate senza mai subire gol. E stasera contro il Napoli, grande è l’interesse per capire di che pasta sia davvero fatta la creatura forgiata da Max, che da re del “corto muso” e risultatista per eccellenza, nell’ultima settimana è stato definito giochista e addirittura “evoluto”. I campioni d'Italia sbarcano a San Siro per sfidare il Milan e il fato costringe Antonio Conte ad imbattersi dopo 12 anni nel duello con Allegri, avendo un organico ridotto all'osso soprattutto in difesa. «Rrahmani e Buongiorno non ci saranno e abbiamo anche qualche altro problema: domani saprete», il messaggio del coach salentino ha l'intrinseco intento di fare "pretattica" come si diceva un tempo, provando a nascondere la verità sulle defezioni con le quali sarà costretto a vivere il primo match scudetto della stagione. "Domani saprete" ed invece si è saputo già ieri, l'effetto sorpresa è fallito perchè in tanti si sono accorti che Spinazzola e pure Olivera, sull'aereo diretto a Linate non sono saliti. Saltata tutta la zona sinistra della difesa, a Conte non resta che affidarsi a Mazzocchi oppure a Gutierrez: il primo era assente con il Pisa per un affaticamento mu-scolare, lo spagnolo classe 2001 è reduce da un intervento chirurgico alla caviglia.