Lecce-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

LECCE - Alle 18, al “Via del Mare”, andrà in scena un incrocio affascinante tra due filosofie di gioco: da una parte il Lecce, alla ricerca di solidità e identità, dall’altra il Bologna, reduce da un’estate in cui ha dato continuità al lavoro del passato. Alla vigilia del match, Di Francesco ha analizzato così l’avversario: «Il Bologna è più pronto di noi e ha dato continuità alla mentalità di mister Italiano. Portano pressione a uomo sugli avversari e hanno grande verticalità. Hanno alternative importanti sugli esterni offensivi, dobbiamo essere molto attenti e cercare di vincere i duelli nel campo». Prima settimana di tante col doppio impegno. Il Bologna ha la necessità a Lecce di girare pagina in fretta rispetto a Birmingham. Per bagnare coi primi punti la classifica di Europa League l'occasione giusta sarà giovedì in casa col Friburgo, reduce dal successo per 2-1 sul Basilea. Vincenzo Italiano ricorrerà oggi a un robusto turnover.
Dove vedere Lecce-Bologna streaming e diretta tv
Lecce-Bologna gara valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle ore 18:00 allo Stadio Via del Mare di Lecce e sarà visibile su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Lecce-Bologna
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Siebert, Kouassi, Berisha, N'Dri, Ndaba, Kaba, Helgason, Camarda, Banda, Morente. Indisponibili: Jean, Marchwinski, Pierret. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggen, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, De Silvestri, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Ferguson, Pobega, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Odgaard, Rowe. Indisponibili: Casale, Immobile, Sulemana. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno
Arbitro: Fourneau (Roma). Assistenti: Baccini e Colarossi. IV uomo: Colombo. Var: La Penna. Avar: Meraviglia.