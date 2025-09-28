Lecce-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

LECCE - Alle 18, al “Via del Mare”, andrà in scena un incrocio affascinante tra due filosofie di gioco: da una parte il Lecce, alla ricerca di solidità e identità, dall’altra il Bologna, reduce da un’estate in cui ha dato continuità al lavoro del passato. Alla vigilia del match, Di Francesco ha analizzato così l’avversario: «Il Bologna è più pronto di noi e ha dato continuità alla mentalità di mister Italiano. Portano pressione a uomo sugli avversari e hanno grande verticalità. Hanno alternative importanti sugli esterni offensivi, dobbiamo essere molto attenti e cercare di vincere i duelli nel campo». Prima settimana di tante col doppio impegno. Il Bologna ha la necessità a Lecce di girare pagina in fretta rispetto a Birmingham. Per bagnare coi primi punti la classifica di Europa League l'occasione giusta sarà giovedì in casa col Friburgo, reduce dal successo per 2-1 sul Basilea. Vincenzo Italiano ricorrerà oggi a un robusto turnover.