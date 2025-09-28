Roma-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La Roma di Gasperini galvanizzata dalla vittoria di misura nel derby contro la Lazio di Sarri, il Verona di Zanetti reduce dall'ottima prestazione contro la Juventus di Tudor. Il match odierno preannuncia una partita dall'esito tutt'altro che scontato, con i giallorossi che hanno portato a casa anche la prima vittoria in Europa League - la 98esima nella competizione che ha consegnato alla squadra di Gasperini il primato per il maggior numero di partite vinte - contro il Nizza. "A parte Dybala e Bailey sono tutti a disposizione - ha esordito in conferenza stampa -. Non sono mai per un turn over molto ampio. Soprattutto in questo periodo c'è bisogno di giocare con continuità e di fissare situazioni di gioco sulle quali stiamo crescendo. La squadra si sta esprimendo meglio di partita in partita. Quando stai bene, si può continuare a giocare e i cinque cambi sono importanti nella partita". Queste le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del match contro il Verona di Zanetti, con quest'ultimo che ha commentato la sfida contro la Roma così: "Dopo la partita contro la Juve ci aspetta subito un'altra sfida di altissimo livello, in cui dobbiamo ripetere la prestazione di sabato. Tornare a Roma è sicuramente uno stimolo, perché l'unica partita che abbiamo sbagliato è stata proprio quella con la Lazio: adesso abbiamo l'occasione di riscattarci. Sappiamo però di affrontare una squadra in ottima forma, che già dallo scorso campionato ottiene grandi risultati e che quest'anno, con Gasperini, che conosciamo tutti, sta continuando sulla stessa strada".

Dove vedere Roma-Verona, diretta tv e streaming

Il match tra Roma e Verona è in programma alle ore 15:00 e sarà visibile in diretta in esclusiva su DAZN.

Roma-Verona, probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Sangarè, Rensch, El Shaarawy, Celik, Tsimikas, Pisilli, Baldanzi, El Aynaoui, Dovbyk. Indisponibili: Dybala, Bailey. Squalificati: nessuno.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Bernede, Gagliardini, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perilli, Toniolo, Ebosse, Bella-Kotchap, Slotsager, Yellu, Akpa Akpro, Fall, Oyekoge, Kastanos, Niasse, Al-Musrati, Sarr, Ajayi. Indisponibili: Suslov, Mosquera, Valentini, Harroui. Squalificati: nessuno.

ARBITRO: Feliciani. ASSISTENTI: Capaldo-Cavallina. QUARTO UOMO: Crezzini. VAR: Ghersini. ASS.VAR: Abisso

