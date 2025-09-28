Sassuolo, tris all'Udinese. A segno anche Laurienté, Grosso batte Runjaic

Seconda vittoria in campionato per il Sassuolo. Gli uomini di Fabio Grosso superano 3-1 l'Udinese nel match del Mapei Stadium, valevole per la quinta giornata di Serie A, grazie alle reti realizzate da Armand Laurienté, Ismael Kone ed Edoardo Iannoni. Buon avvio di gara da parte dei friulani, che vanno vicini al gol prima con Zaniolo e poi con Kristensen, ma la retroguardia avversaria si salva. La formazione neroverde reagisce immediatamente e all'8' passa in vantaggio con Laurienté: contropiede gestito perfettamente dal tridente emiliano con Pinamonti che spizza per Berardi, il quale serve il francese, bravo a infilare la sfera nell'angolo lontano. Neanche il tempo di metabolizzare per l'Udinese, che i padroni di casa firmano il raddoppio al 12' grazie alla prima rete in Serie A di Ismael Kone: il centrocampista salta un avversario e batte Sava con il destro. Al 26' il direttore di gara assegna inizialmente un calcio di rigore ai bianconeri in seguito ad un contatto tra Laurienté e Zaniolo, ma dopo un consulto Var il penalty viene revocato Al 40' si verifica una situazione simile con il contatto tra Walukiewicz e Solet e anche in questo caso, dopo il controllo Var, non viene assegnato alcun rigore agli ospiti. Al termine dei 4' di recupero, si va a riposo sul parziale di 2-0.