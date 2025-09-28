La Roma scavalca la Juve: i gol di Dovbyk e Soulé lanciano Gasperini. Pari tra Pisa e Fiorentina

Vince ancora la Roma di Gian Piero Gasperini , i giallorossi piegano per 2-0 il Verona nella quinta giornata di Serie A e agganciano momentaneamente il Napoli in vetta alla classifica con 12 punti. In serata gli Azzurri di Antonio Conte sono attesi dal posticipo di San Siro contro il Milan. Dopo due pareggi torna a perdere, invece, il Verona di Paolo Zanetti che resta fermo a soli 3 punti conquistati. Partita sempre controllata dalla Roma, che trova il vantaggio dopo appena 7 minuti con un ottimo Dovbyk di testa su cross di Celik dalla destra. Da quel momento in poi, però, i giallorossi si spengono tanto che un pericoloso e vivace Verona sfiora il gol a più riprese, soprattutto con Orban , che colpisce anche una traversa. Nel secondo tempo gli ospiti insistono in particolare con il solito Orban, attaccante che aveva già messo in difficoltà la Juve la settimana scorsa. La Roma si chiude bene e all'80' colpisce in contropiede trovando il gol del raddoppio con Soulè in mischia. Per l'Hellas è il colpo del ko. Nel recupero annullato dal Var anche un gol all'Hellas, per fallo di mano. Per i giallorossi del Gasp è festa all'Olimpico, per un posto in Champions ci sarà da fare i conti anche con loro.

Pari tra Pisa e Fiorentina

E' terminato 0-0 il derby toscano tra Pisa e Fiorentina. Un risultato che serve a poco per entrambe le squadre, con i viola che si portano a 3 punti ancora senza vittoria e i nerazzurri a 2 anche loro in attesa sempre del primo successo. Gara vibrante, dove è mancato solo il gol. Nel primo tempo la migliore occasione è stata del Pisa, con Nzola che ha colpito la traversa con un colpo di testa. La Fiorentina si è resa pericolosa invece con Kean e Dodò. Nella ripresa Kean il gol lo trova, ma viene annullato per fuorigioco in ben due occasioni. Annullato un gol anche al Pisa a Meister, per un fallo di mano rilevato dal Var. Nel finale i nerazzurri sfiorano però il colpaccio con Cuadrado che colpisce un palo clamoroso. In pieno recupero, infine, è ancora Kean a sfiorare la rete per la Fiorentina ma l'attaccante calcia sopra la traversa da ottima posizione.