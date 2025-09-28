Allegri imbriglia Conte, poi resta in 10 ma resiste: Milan in vetta con Napoli e Roma. E ora la Juve

Il Milan batte il Napoli e si accomoda in vetta. Gli uomini di Massimiliano Allegri superano la formazione di Antonio Conte trascinati dalle reti di Alexis Saelemaekers (3’) e Christian Pulisic (31’), difendendo poi il vantaggio nonostante l’espulsione diretta di Pervis Estupinan (57’) per fallo in area su Giovanni Di Lorenzo e il rigore trasformato da Kevin De Bruyne (60’): 2-1 a San Siro. I rossoneri mettono così in serie la 4ª vittoria consecutiva in campionato e salgono al primo posto con 12 punti a pari merito con Napoli e Roma ( i giallorossi sono usciti vincitori dalla sfida col Verona ). La prossima giornata, Allegri tornerà allo Stadium all’appuntamento previsto alle ore 20.45 del 5 ottobre, mentre gli azzurri ospiteranno il Genoa lo stesso giorno alle ore 18. Prima però, il secondo impegno di Champions League contro lo Sporting Lisbona di mercoledì 1 al Maradona.

Milan-Napoli: il racconto della partita

Parte subito forte il Milan che sblocca le marcature dopo 2 minuti di gioco con Saelemaekers, servito da Pulisic dopo una grandissima cavalcata dell'ex Chelsea che sfugge a Marianucci e si invola sulla corsia sinistra prima di metterla in mezzo. Il Napoli reagisce allora dapprima con Gutierrez e poi con McTominay, ma su entrambe le conclusioni Maignan risponde presente. Gli ospiti crescono e si assicurano il controllo del gioco, ma i padroni di casa difendono bene gli spazi. Al 26', è ancora Pulisic a intuire un filtrante per Fofana, che lanciato verso la porta manca di poco lo specchio. Non passa molto che lo statunitense si toglie anche lo sfizio del gol ricevendo da Fofana e superando Meret con un destro dagli 11 metri. Gli uomini di Conte reclamano poi un calcio di rigore per l'intervento di Tomori su McTominay: il Var non interviene e Chiffi ordina la ripresa del gioco. Al 40', Di Lorenzo manca per poco l'aggancio a due passi dalla porta. Nella ripresa, il Napoli prova subito a rientrare nel match e guadagna un calcio di rigore per il fallo di Estupinan su Di Lorenzo: fallo che costa l'espulsione diretta all'ex Brighton. Dal dischetto, De Bruyne non sbaglia. Forte della superiorità numerica, gli azzurri si lanciano a caccia del pareggio, ma i rossoneri restano in partita. Al 90', Neres sfiora l'eurogol scheggiando l'incrocio dei pali con un gran tiro dalla distanza. All'ultimo minuto di recupero, Maignan nega il pareggio all'ex Benfica e Ajax con un grande intervento. Al triplice fischio, parte la festa a San Siro.