Parma-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

PARMA - Alle ore 18.30, allo stadio Ennio Tardini, Parma e Torino si affrontano nel posticipo della quinta giornata di Serie A. Entrambe le formazioni sono reduci dal successo nel secondo turno di Coppa Italia: i ducali hanno superato lo Spezia ai calci di rigore raggiungendo il Bologna agli ottavi mentre i granata hanno battuto 1-0 il Pisa (rete decisiva di Casadei) e ora dovranno vedersela contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Avvio complesso, invece, in campionato, con gli emiliani a quota due e i piemontesi a quattro. La squadra di Carlos Cuesta va ancora a caccia del primo successo e fin qui ha racimolato due pareggi (1-1 in casa contro l'Atalanta e 0-0 in trasferta a Cremona) e due ko (2-0 a Torino contro la Juve e a Cagliari). La compagine di Marco Baroni, invece, dopo la débâcle all'esordio a San Siro contro l'Inter (5-0) ha fermato sullo 0-0 la Fiorentina tra le mura amiche, poi ha espugnato l'Olimpico battendo la Roma grazie alla perla di Giovanni Simone e infine ha perso 3-0 davanti ai propri tifosi contro l'Atalanta del grande ex Ivan Juric. Con un solo gol all'attivo, al momento il Toro ha il peggior attacco del torneo; un trend che deve assolutamente invertire a partire già dal match di stasera contro i gialloblù.