Genoa-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Genoa-Lazio chiude il quadro della quinta giornata. I rossoblu tornano al “Ferraris” dopo due trasferte consecutive e il successo in coppa Italia contro l’Empoli, affronteranno la Lazio nel posticipo. Alla vigilia del match, Patrick Vieira ha parlato della squadra e le insidie della sfida. “Siamo organizzati e giochiamo bene, ma dobbiamo creare più occasioni. Il passo avanti da fare è negli ultimi trenta metri, dobbiamo riempire meglio l’area e prenderci più rischi. È un problema di squadra, non di singoli”. Sulla Lazio, reduce dalla sconfitta nel derby, Vieira non si fa illusioni: “Hanno qualità e arriveranno con voglia di riscatto. Non mi concentro sulle loro assenze, ma sulla loro forza. Sarà una gara difficile, ma siamo pronti”. All’avvio il Grifone ha collezionato due pareggi e due sconfitte, due gol fatti, quattro subiti. Il Genoa, che va alla caccia della prima vittoria in campionato, ha tutti a disposizione. Non si può dire per la Lazio che si lecca le ferite dopo il derby, l’inizio non è stato dei migliori con una vittoria e tre sconfitte, la partita contro il Genoa potrebbe rappresentare la svolta. Emergenza in mediana per i biancocelesti, considerando anche il turno di squalifica che dovranno osservare Guendouzi e Belahyane. Mentre sono out per infortunio Rovella e Dele-Bashiru. In mediana è stato reintegrato in rosa Basic. Vecino potrebbe andare in panchina. A centrocampo la Lazio potrebbe scegliere di passare, per la prima volta dopo tanti anni, al 4-2-3-1 avanzando Gila in mediana. In attacco Ballottaggio Isaksen-Cancellieri, con Zaccagni a supporto di Castellanos.