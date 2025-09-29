Genoa-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Genoa-Lazio chiude il quadro della quinta giornata. I rossoblu tornano al “Ferraris” dopo due trasferte consecutive e il successo in coppa Italia contro l’Empoli, affronteranno la Lazio nel posticipo. Alla vigilia del match, Patrick Vieira ha parlato della squadra e le insidie della sfida. “Siamo organizzati e giochiamo bene, ma dobbiamo creare più occasioni. Il passo avanti da fare è negli ultimi trenta metri, dobbiamo riempire meglio l’area e prenderci più rischi. È un problema di squadra, non di singoli”. Sulla Lazio, reduce dalla sconfitta nel derby, Vieira non si fa illusioni: “Hanno qualità e arriveranno con voglia di riscatto. Non mi concentro sulle loro assenze, ma sulla loro forza. Sarà una gara difficile, ma siamo pronti”. All’avvio il Grifone ha collezionato due pareggi e due sconfitte, due gol fatti, quattro subiti. Il Genoa, che va alla caccia della prima vittoria in campionato, ha tutti a disposizione. Non si può dire per la Lazio che si lecca le ferite dopo il derby, l’inizio non è stato dei migliori con una vittoria e tre sconfitte, la partita contro il Genoa potrebbe rappresentare la svolta. Emergenza in mediana per i biancocelesti, considerando anche il turno di squalifica che dovranno osservare Guendouzi e Belahyane. Mentre sono out per infortunio Rovella e Dele-Bashiru. In mediana è stato reintegrato in rosa Basic. Vecino potrebbe andare in panchina. A centrocampo la Lazio potrebbe scegliere di passare, per la prima volta dopo tanti anni, al 4-2-3-1 avanzando Gila in mediana. In attacco Ballottaggio Isaksen-Cancellieri, con Zaccagni a supporto di Castellanos.
Segui Genoa-Lazio LIVE sul nostro sito
Dove vedere Genoa-Lazio, diretta tv e streaming
La partita sarà visibile in tv su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW.
Genoa-Lazio, probabili formazioni
GENOA (4-2-3-1): Leali, Norton-Cuffy, Martin, Frendrup, Marcandalli, Vasquez, Ellertsson, Masini, Carboni, Malinovskyi, Vitinha, Colombo. All.: Vieira. A disp.: Lysionok, Sommariva, Sabelli, Otoa, Carboni, Cuenca, Grønbæk, Stanciu, Thorsby, Ekuban, Ekhator, Fini, Venturino. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ekuban, Otoa
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Nuno Tavares, Basic, Gila, Romagnoli, Cancellieri, Cataldi, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Sarri. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Hysaj, Pinelli, Farcomeni, Pedro, Isaksen, Noslin. Squalificati: Belahyane, Guendouzi. Indisponibili: Lazzari, Gigot, Patric, Rovella, Dele-Bashiru
ARBITRO: Ayroldi di Molfetta. ASSISTENTI: Cecconi e Zingarelli. QUARTO UOMO: Zanotti. VAR: Abisso. ASS. VAR: Dionisi.
Genoa-Lazio: scopri tutte le quote