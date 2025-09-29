Torino ko a Parma, la perla di Ngonge non basta: doppietta di super Pellegrino

Si sblocca Pellegrino

Primo quarto d'ora molto fisico al Tardini, la prima chance è Per Ngonge che sfiora il palo con una punizione dal vertice destro dell'area. Il Toro si accende e al 20' serve un super intervento di Suzuki a negare la gioia del gol a Simeone che non concretizza con un colpo di testa ravvicinato. Crescono i granata, ma al 36' l'episodio gira a favore dei ducali: tocco con il braccio in area di Ismajli segnalato dal Var, dal dischetto Pellegrino si sblocca in campionato per l'1-0 Parma.

Ngonge non basta

Ad inizio ripresa Pellegrino trova doppietta e raddoppio, ma un silent check annulla per un fallo ad inizio azione su Israel, dall'altra parte è invece Ngonge a provarci e questo volta con successo: fa tutto da solo il belga che con un gioiello di destro dal limite rimette tutto in equilibrio sull'1-1. Si stappa il secondo tempo da una parte e dall'altra: Pellegrino di testa manda alto, Casadei scalda i guanti a Suzuki, Keita spaventa Israel sfiorando la traversa. Al 72' il portiere ex Juve è prodigioso su una deviazione di Maripan, ma sul corner successivo Pellegrino mette nuovamente la freccia per il Parma: colpo di testa e 2-1. Nel finale il Toro prova il forcing finale, ma senza successo, il ko inguaia Baroni che resta primo nella classifica dei peggiori attacchi in questo avvio di Serie A.