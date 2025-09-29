Tris Lazio, Sarri si rialza: Genoa ko, Vieira non riesce a vincere

GENOVA - Dopo il ko nel derby contro la Roma , la Lazio rialza la testa in campionato passando con un netto 3-0 a Marassi contro il Genoa . Seconda vittoria stagionale per i biancocelesti di Sarri che si tirano fuori dal momento no con una prestazione convincente impreziosita dalle reti di Cancellieri , Castellanos e Zaccagni . Resta a secco di vittorie in campionato, il grifone di Vieira che nelle prime cinque uscite è riuscita a raccogliere solo 2 punti e con sole due reti messo a segno condivide il peggior attacco della A con Verona e Torino.

Cancellieri-Castellanos show

Parte forte la squadra di Sarri che sblocca subito al 4': imbucata di Castellanos per Cancellieri che si presenta davanti a Leali e di sinistro infila sul secondo palo. Al 16' Leali è chiamato all'uscita ben oltre la propria zona di appartenenza riuscendo ad anticipare Castellanos lanciato a rete, Vitinha al 20' è il primo a cercare la porta per il grifone ma senza successo. Il Genoa aumenta di ritmo, ma al 30' sono ancora gli ospiti a colpire: assist di Marusic per Castellanos che di destro trasforma sul primo palo. Sul finire del primo tempo Ellertsson, Colombo e Malinovskyi hanno le occasioni per dimezzare lo svantaggio, Provedel è bravo a respingere in tutte e tre le occasioni.

Tris Zaccagni

Il Genoa torna in campo nella ripresa con la voglia di riaprire la sfida, al 57' riceve un calcio di rigore per tocco di braccio di Romagnoli che il Var invita a rivedere: dopo la review Ayroldi cambia idea. Al 63' è tris Lazio: punizione di Pellegrini per la testa di Cancellieri, palla sul palo e poi sui piedi di Zaccagni che con il tap-in fa 3-0. Con il risultato al sicuro, i biancocelesti rischiano di dilagare con Cancellieri e Zaccagni che sprecano due palle nitide per servire il poker.