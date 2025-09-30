Maxi squalifiche in casa Como: Jesus Rodriguez e Fabregas saltano la Juve

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha pubblicato le sue decisioni dopo la quinta giornata di Serie A. Due turni di stop a Cesc Fabregas, allenatore del Como. Lo spagnolo non potrà andare in panchina per le gare con Atalanta e Juventus e sarà costretto a seguire la sua squadra dalla tribuna. Molto pesante la squalifica anche per Jesus Rodriguez (tre turni), espulso nell'ultimo turno di campionato con la Cremonese.