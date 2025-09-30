Maxi squalifiche in casa Como: Jesus Rodriguez e Fabregas saltano la Juve

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha pubblicato le sue decisioni dopo la quinta giornata di Serie A. Due turni di stop a Cesc Fabregas, allenatore del Como. Lo spagnolo non potrà andare in panchina per le gare con Atalanta e Juventus e sarà costretto a seguire la sua squadra dalla tribuna. Molto pesante la squalifica anche per Jesus Rodriguez (tre turni), espulso nell'ultimo turno di campionato con la Cremonese.
La decisione su Fabregas
Come si legge, oltre all'ammonizione (terza sanzione), lo spagnolo è stato espluso al termine della gara per: "per avere assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, inoltre, dopo la notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva al Direttore di gara un'espressione irriguardosa". L'ex centrocampista del Chelsea non sarà in panchina contro la Juventus il 19 ottobre al Sinigaglia. Tornerà con la squadra il 25 ottobre nella sfida di Parma.
Tre turni a Rodriguez
Molto pesante anche il provvedimento per Jesus Rodriguez. Lo spagnolo, che salterà anche lui la gara con i bianconeri, è stato espluso con la Cremonese per "per avere, al 37° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con violenza ad una gamba un calciatore della squadra avversaria".