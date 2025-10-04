Lazio-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Lazio ospita il Torino all'incontro valido per la sesta giornata di Serie A. Reduci dal successo al Ferraris sul Genoa (3-0) e prima ancora dalla sconfitta nel derby (1-0), gli uomini di Maurizio Sarri vanno a caccia della terza vittoria in campionato, per risollevare una classifica che riporta 6 punti. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione allenata dall'ex Marco Baroni, il cui bilancio di inizio annata riporta una sola vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte: l'ultima contro l'Atalanta in casa (3-0). L'agenda dei biancocelesti prevede poi la trasferta al Gewiss Stadium del 19 ottobre e a seguire la gara interna con la Juventus di domenica 26, mentre i granata - usciti inoltre vincitori dal secondo turno di Coppa Italia contro il Pisa - ospiteranno il Napoli il 18 e il Genoa il 19.