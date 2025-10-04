Tuttosport.com

Lazio-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I biancocelesti ospitano i granata di Baroni all'incontro valido per la sesta giornata di campionato
3 min
IntercremoneseSerie A

La Lazio ospita il Torino all'incontro valido per la sesta giornata di Serie A. Reduci dal successo al Ferraris sul Genoa (3-0) e prima ancora dalla sconfitta nel derby (1-0), gli uomini di Maurizio Sarri vanno a caccia della terza vittoria in campionato, per risollevare una classifica che riporta 6 punti. Dall'altra parte del campo c'è ora la formazione allenata dall'ex Marco Baroni, il cui bilancio di inizio annata riporta una sola vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte: l'ultima contro l'Atalanta in casa (3-0). L'agenda dei biancocelesti prevede poi la trasferta al Gewiss Stadium del 19 ottobre e a seguire la gara interna con la Juventus di domenica 26, mentre i granata - usciti inoltre vincitori dal secondo turno di Coppa Italia contro il Pisa - ospiteranno il Napoli il 18 e il Genoa il 19.

Lazio-Torino: dove vederla

L'incontro tra le formaziono di Sarri e Baroni - affidato alla direzione di Marco Piccinini - è in programma sabato 4 ottobre alle ore 15 presso lo stadio Olimpico. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.

Segui Lazio-Torino sul nostro sito.

Lazio-Torino: probabili formazioni

LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Zaccagni; Dia, Castellanos. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Paleari, Popa, Dembélé, Masina, Nkounkou, Lazaro, Ilkhan, Ilic, Gineitis, Perciun, Aboukhlal, Njie, Zapata, Adams.

TORINO (4-3-2-1): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Tameze, Asllani, Casadei; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Lazzari, Provstgaard, Belahyane, Isaksen, Noslin, Pedro.

Arbitro: Piccinini di Forlì. Assistenti: Capaldo–Laudato. IV ufficiale: Marinelli. Var: Ghersini. Ass. Var: Chiffi.

Lazio-Torino: scopri tutte le quote.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

