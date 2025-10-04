Inter-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

MILANO - Reduce dal successo nel secondo turno della fase campionato di Champions League contro lo Slavia Praga (3-0), alle ore 18 l'Inter ospita la Cremonese allo stadio Giuseppe Meazza nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo una partenza con il freno a mano tirato, sono in netta ripresa e hanno collezionato quattro vittorie consecutive tra tutte le competizioni: dopo il netto 5-0 all'esordio a San Siro col Torino, erano infatti arrivate le sconfitte contro Udinese (1-2 interno) e Juve (4-3 all'Allianz Stadium). Poi, però, la squadra è cresciuta nel gioco e ha migliorato la propria fase difensiva centrando i successi in campionato contro Sassuolo (2-1) e Cagliari (0-2) e quelli nella coppa dalle grandi orecchie contro Ajax (0-2 alla Johan Cruijff di Amsterdam) e Slavia Praga appunto. Chiudere al meglio questo mini ciclo prima della seconda sosta per le nazionali sarà importantissimo, ma di fronte la squadra di Cristian Chivu si ritroverà una delle rivelazioni di questo avvio di stagione. I grigiorossi, infatti, stano facendo benissimo e insieme a Juve e Atalanta sono le uniche squadre imbattute fin qui in campionato. La squadra di Davide Nicola ha esordito proprio al Meazza, contro il Milan, cogliendo un clamoroso successo per 2-1. Battuto poi il Sassuolo allo Zini (3-2), i grigiorossi hanno collezionato tre pareggi di fila fermando sullo 0-0 l'Hellas Verona al Bentegodi e il Parma tra le mura amiche e poi 1-1 il Como al Sinigaglia.