Atalanta-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

BERGAMO - Ancora imbattuta in campionato, come Juve e Cremonese, alle ore 20.45 l'Atalanta ospita alla New Balance Arena il Como nel match valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si è messa alle spalle il pesante ko nell'esordio in Champions League al Parco dei Principi contro il Psg (4-0) e in settimana ha superato 2-1 il Bruges in rimonta grazie alle reti di Samardzic (su rigore) e Pasalic. In campionato, invece, la formazione di Ivan Juric era partita a rilento pareggiando 1-1 al debutto in casa contro il Pisa e al Tardini contro il Parma. Poi, però, ecco le nette vittorie contro Lecce (4-1) e Torino (0-3) prima dell'1-1 all'Allianz Stadium contro la Juve nell'ultima uscita: avanti con un capolavoro di Sulemana nel finale della prima frazione di gioco, i nerazzurri hanno sfiorato più volte il raddoppio prima di farsi beffare da Cabal, entrato un paio di minuti prima al posto dell’infortunato Bremer e al primo gol in Serie A. I lariani, invece, hanno alternato grandi prestazioni come contro Lazio e Fiorentina, sconfitte 2-0 in casa e 2-1 in rimonta in trasferta, e altre meno convincenti, a Bologna, dove è arrivato l’unico ko fin qui (rete di Orsolini) e nelle gare del Sinigaglia contro Genoa e Cremonese dove i ragazzi di Cesc Fabregas non sono riusciti ad andare oltre l’1-1.
Atalanta-Como: diretta tv e streaming
Atalanta-Como, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 alla New Balance Arena e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Atalanta-Como
ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Krstovic, Sulemana. Allenatore: Juric.
A disposizione: Sportiello, Rossi, Obric, Musah, Brescianini, Maldini, Lookman.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Kühn; Douvikas. Allenatore: Guindos (Fabregas squalificato).
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Moreno, Baturina, Smolcic, Bonsignori, Diego Carlos, Addai, Cerri.
ARBITRO: Zufferli di Udine. ASSISTENTI: Preti-Luciani. IV UFFICIALE: Zanotti. VAR: Marini. ASS. VAR: Maggioni.