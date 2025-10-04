Atalanta-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

BERGAMO - Ancora imbattuta in campionato, come Juve e Cremonese, alle ore 20.45 l'Atalanta ospita alla New Balance Arena il Como nel match valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si è messa alle spalle il pesante ko nell'esordio in Champions League al Parco dei Principi contro il Psg (4-0) e in settimana ha superato 2-1 il Bruges in rimonta grazie alle reti di Samardzic (su rigore) e Pasalic. In campionato, invece, la formazione di Ivan Juric era partita a rilento pareggiando 1-1 al debutto in casa contro il Pisa e al Tardini contro il Parma. Poi, però, ecco le nette vittorie contro Lecce (4-1) e Torino (0-3) prima dell'1-1 all'Allianz Stadium contro la Juve nell'ultima uscita: avanti con un capolavoro di Sulemana nel finale della prima frazione di gioco, i nerazzurri hanno sfiorato più volte il raddoppio prima di farsi beffare da Cabal, entrato un paio di minuti prima al posto dell’infortunato Bremer e al primo gol in Serie A. I lariani, invece, hanno alternato grandi prestazioni come contro Lazio e Fiorentina, sconfitte 2-0 in casa e 2-1 in rimonta in trasferta, e altre meno convincenti, a Bologna, dove è arrivato l’unico ko fin qui (rete di Orsolini) e nelle gare del Sinigaglia contro Genoa e Cremonese dove i ragazzi di Cesc Fabregas non sono riusciti ad andare oltre l’1-1.