Inter, poker alla Cremonese: Lautaro, Dimarco, Barella e un super Bonny. Chivu vola a 12 punti

MILANO - Terza vittoria consecutiva per l'Inter di Cristian Chivu che tra le mura di San Siro domina la Cremonese per 4-1. Partita subito indirizzata dai nerazzurri che dopo appena 6 minuti sbloccano il parziale con Lautaro Martinez: Barella recupera la sera a centrocampo, lancio perfetto per Bonny che entra in area e serve il capitano che non può sbagliare. Al 12' arriva anche il raddoppio firmato da Akanji ma dal Var decidono di annullare la rete perché lo stesso difensore ex City devia il pallone (calciato da Dimarco) in posizione irregolare. Si gioca in una sola metà campo con la squadra di Chivu che sfiora il raddoppio con Mkhitaryan al 19', autore di una gran conclusione dove solo un super intervento di Silvestri gli nega la gioia, e poi lo trova al 38' con Bonny che su cross di Dimarco si tuffa tra due difensori piazzando colpo di testa a sorpredere Silvestri.

Nella ripresa i padroni di casa dilagano e lo fanno in 120": al 55' Dimarco trova il diagonale perfetto per il 3-0 e al 57' è il turno di Barella di calare il poker tutto solo in area su assist dell'ottimo Bonny. La Cremonese si toglie lo sfizio del "gol della bandiera" all'88' con Bonazzoli.

