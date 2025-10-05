Napoli-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto allo stadio Maradona di Napoli dove i padroni di casa ospitano il Genoa di Vieira nel match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A. I campioni d'Italia in carica sono reduci dalla vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona ma nell'ultima di campionato sono stati fermati dal Milan a San Siro. La formazione di Antonio Conte è sempre in vetta alla classifica ma in compagnia di Milan, Inter e Roma. Periodo no per il Genoa che è ancora alla ricerca della prima vittoria: la squadra di Vieira viene dallo 0-3 subito a Marassi dalla Lazio e in campionato ha solo raccimolato due punti. In conferenza stampa, il tecnico francese ha presentato così la sfida di Napoli: "Credo che la voglia di tornare in campo ci sia. Dopo la partita, quando ho visto come i tifosi hanno salutato la squadra, mi ha dato il sentimento di unità. E’ un messaggio importantissimo per noi e questo ci dà la voglia di essere più aggressivi e di competere. Abbiamo analizzato la partita e su un percorso di crescita dobbiamo prendere le cose da migliorare. Per questo, i tre 'pugni' che abbiamo preso siano importanti per la crescita".