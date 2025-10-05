Napoli-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto allo stadio Maradona di Napoli dove i padroni di casa ospitano il Genoa di Vieira nel match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A. I campioni d'Italia in carica sono reduci dalla vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona ma nell'ultima di campionato sono stati fermati dal Milan a San Siro. La formazione di Antonio Conte è sempre in vetta alla classifica ma in compagnia di Milan, Inter e Roma. Periodo no per il Genoa che è ancora alla ricerca della prima vittoria: la squadra di Vieira viene dallo 0-3 subito a Marassi dalla Lazio e in campionato ha solo raccimolato due punti. In conferenza stampa, il tecnico francese ha presentato così la sfida di Napoli: "Credo che la voglia di tornare in campo ci sia. Dopo la partita, quando ho visto come i tifosi hanno salutato la squadra, mi ha dato il sentimento di unità. E’ un messaggio importantissimo per noi e questo ci dà la voglia di essere più aggressivi e di competere. Abbiamo analizzato la partita e su un percorso di crescita dobbiamo prendere le cose da migliorare. Per questo, i tre 'pugni' che abbiamo preso siano importanti per la crescita".
Napoli-Genoa: diretta tv e streaming
Napoli-Genoa, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn, Sky Zona Dazn 1 (214), Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport (251), Sky Sport 4K (213) e NowTv.
Le probabili formazioni di Napoli-Genoa
NAPOLI (4-4-1-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Conte. A disposizione: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang. Indisponibili: Contini, Buongiorno, Rrahmani, Lukaku. Squalificati: /.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Vitiha, Thorsby, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Vieira. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Otoa, Marcandalli, Malinovskyi, Sabelli, Onana, Venturino, Carboni, Cuenca, Gronbaek, Fini, Ekuban, Ekhator. Indisponibili: Messias, Stanciu, Cornet. Squalificati: /.
ARBITRO: La Penna della sezione di Roma. ASSISTENTI: Passeri-Trinchieri. QUARTO UFFICIALE: Galipò. VAR: Pezzuto. ASS. VAR: Sozza.