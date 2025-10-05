Tuttosport.com

Napoli-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I campioni d'Italia in carica ospitano i liguri allenati da Vieira nella gara valida per la 6ª giornata di Serie A
4 min
Napoli-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale© FOTO GIANLUCA MOSCA

Tutto pronto allo stadio Maradona di Napoli dove i padroni di casa ospitano il Genoa di Vieira nel match valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A. I campioni d'Italia in carica sono reduci dalla vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona ma nell'ultima di campionato sono stati fermati dal Milan a San Siro. La formazione di Antonio Conte è sempre in vetta alla classifica ma in compagnia di Milan, Inter e Roma. Periodo no per il Genoa che è ancora alla ricerca della prima vittoria: la squadra di Vieira viene dallo 0-3 subito a Marassi dalla Lazio e in campionato ha solo raccimolato due punti. In conferenza stampa, il tecnico francese ha presentato così la sfida di Napoli"Credo che la voglia di tornare in campo ci sia. Dopo la partita, quando ho visto come i tifosi hanno salutato la squadra, mi ha dato il sentimento di unità. E’ un messaggio importantissimo per noi e questo ci dà la voglia di essere più aggressivi e di competere. Abbiamo analizzato la partita e su un percorso di crescita dobbiamo prendere le cose da migliorare. Per questo, i tre 'pugni' che abbiamo preso siano importanti per la crescita".

SEGUI NAPOLI-GENOA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Napoli-Genoa: diretta tv e streaming

Napoli-Genoa, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn, Sky Zona Dazn 1 (214), Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport (251), Sky Sport 4K (213) e NowTv.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

 

NAPOLI (4-4-1-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne; Hojlund. Allenatore: Conte. A disposizione: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang. Indisponibili: Contini, Buongiorno, Rrahmani, Lukaku. Squalificati: /.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Vitiha, Thorsby, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Vieira. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Otoa, Marcandalli, Malinovskyi, Sabelli, Onana, Venturino, Carboni, Cuenca, Gronbaek, Fini, Ekuban, Ekhator. Indisponibili: Messias, Stanciu, Cornet. Squalificati: /.

ARBITRO: La Penna della sezione di Roma. ASSISTENTI: Passeri-Trinchieri. QUARTO UFFICIALE: Galipò. VAR: Pezzuto. ASS. VAR: Sozza.

Napoli-Genoa: scopri tutte le quote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

