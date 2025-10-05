Bologna-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Bologna e Pisa scenderanno in campo alle ore 15 allo stadio Dall'Ara nella sfida valida per la 6ª giornata del campionato di Serie A. In settimana, i felsinei hanno giocato in Europa League dove non sono andati oltre il pari interno contro il Friburgo. In campionato, la squadra di Italiano viene dal rocambolesco pari di Lecce e in classifica è a quota 7 punti. Discorso diverso per il Pisa che, nonostante le buone prestazioni, è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato: la formazione di Gilardino ha solo due punti in classifica ed è reduce dal bel pari in casa contro la Fiorentina.