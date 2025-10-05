Bologna-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Bologna e Pisa scenderanno in campo alle ore 15 allo stadio Dall'Ara nella sfida valida per la 6ª giornata del campionato di Serie A. In settimana, i felsinei hanno giocato in Europa League dove non sono andati oltre il pari interno contro il Friburgo. In campionato, la squadra di Italiano viene dal rocambolesco pari di Lecce e in classifica è a quota 7 punti. Discorso diverso per il Pisa che, nonostante le buone prestazioni, è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato: la formazione di Gilardino ha solo due punti in classifica ed è reduce dal bel pari in casa contro la Fiorentina.
SEGUI BOLOGNA-PISA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Bologna-Pisa: diretta tv e streaming
Bologna-Pisa, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 15 allo stadio Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).
Le probabili formazioni di Bologna-Pisa
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumì, Heggem, Juan Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Italiano. A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Lykogiannis, Vitik, Zortea, Ferguson, Pobega, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dominguez, Odgaard. Indisponibili: Immobile, Sulemana. Squalificati: /.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Marin, Hojlholt, Akinsanmiro, Leris; Tramoni, Nzola. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Scuffet, Nicolas, Angori, Meister, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lusuardi, Maucci, Mbambi, Lorran. Indisponibili: Aebischer, Stengs, Esteves, Denoon. Squalificati: /.
ARBITRO: Abisso della sezione di Palermo. ASSISTENTI: Vecchi-Di Gioia. QUARTO UFFICIALE: Collu. VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Volpi.