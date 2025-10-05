Kabasele gol e lacrime, Zaniolo si divora il vantaggio: pari tra Udinese e Cagliari

UDINE - Dopo due sconfitte consecutive l'Udinese torna a fare punti pareggiando in casa contro il Cagliari per 1-1.

Avvio di partita poco convincente per i padroni di casa che dopo 6' rischiano la frittata con Sava che esegue un passaggio centrale azzardato per Kabasele che perde palla in pressing, per loro fortuna Esposito calcia alto dal limite. Al 25' gli ospiti passano in vantaggio: Prati calcia da fuori, dopo una serie di deviazioni in area la palla arriva a Borrelli che da due passi insacca l'1-0. La reazione dei friulani arriva con Atta che per due volte sfiora il pari, al 39' con un destro al volo di poco fuori e al 40' colpendo la traversa. La squadra di Runjaic ricomincia da dove aveva lasciato ovvero assediando l'area sarda e al 58', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Solet prolunga di testa per Kabesele che non sbaglia per il pareggio. Il difensore però è costretto al 67' a lasciare la partita per infortunio. Nel finale succede di tutto con i friulani che si mangiano due volte la mani: al 75' clamoroso errore di Zaniolo, palla persa in area de Cagliari, Davis raccoglie il pallone e serve Zaniolo: da due metri il numero 10 spara altissimo! Al 91' invece, dopo un nuovo errore della difesa rososblù, Karlstrom serve Davis che con il destro non supera Caprile, sul tap-in da un metro e mezzo Bayo la manda alle stelle