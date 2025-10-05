Il Genoa spaventa Conte, poi Anguissa e Hojlund ribaltano tutto: Napoli in vetta con la Roma

Napoli-Genoa, la partita
Conte tiene De Bruyne a riposo dal primo minuto. Partono bene i campioni d'Italia che all'11' hanno subito una chance con Politano, l'esterno azzurro riceve in area ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Gli ospiti dimostrano tanta grinta, tenendo bene i padroni di casa e al 34' passano in vantaggio: Norton-Cuffy consegna il pallone ad Ekhator che da due passi non perdona Milinkovic-Savic con un favoloso colpo di tacco. Prima dell'intervallo Conte perde Lobotka, al suo posto Gilmour. Ad inizio ripresa si ferma anche Politano, dentro Neres, e il Napoli al 58' pareggia: il primo colpo di testa di Hojlund viene intercettato da Vasquez, sulla palla contesa è Anguissa e siglare l'1-1. Crescono i padroni di casa che al 74' colpiscono un palo con Di Lorenzo per poi firmare il sorpasso al 75': McTominay calcia in porta, Leali respinge sui piedi di Hojlund che deposita in rete il più facile dei gol. Nel finale mancano le energie al Genoa per provare a rimetterla in piedi, Lucca manca l'occasione di chiuderla con il lucchetto ma il Napoli vince e resta in vetta.