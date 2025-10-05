Il Genoa spaventa Conte, poi Anguissa e Hojlund ribaltano tutto: Napoli in vetta con la Roma

Napoli-Genoa, la partita

Decisivo in Champions, decisivo in campionato:è l'uomo del momento in casacon la firma decisiva nel 2-1 in rimonta contro il. Altri tre punti perche alpiega la formazione didopo essere passato in svantaggio nella prima frazione. In risposta adle reti die dell'attaccante danese che permette ai campioni d'Italia di restare in vetta dopo 6 giornate diResta senza vittorie il grifone, ultimo in classifica insieme aldi

Conte tiene De Bruyne a riposo dal primo minuto. Partono bene i campioni d'Italia che all'11' hanno subito una chance con Politano, l'esterno azzurro riceve in area ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Gli ospiti dimostrano tanta grinta, tenendo bene i padroni di casa e al 34' passano in vantaggio: Norton-Cuffy consegna il pallone ad Ekhator che da due passi non perdona Milinkovic-Savic con un favoloso colpo di tacco. Prima dell'intervallo Conte perde Lobotka, al suo posto Gilmour. Ad inizio ripresa si ferma anche Politano, dentro Neres, e il Napoli al 58' pareggia: il primo colpo di testa di Hojlund viene intercettato da Vasquez, sulla palla contesa è Anguissa e siglare l'1-1. Crescono i padroni di casa che al 74' colpiscono un palo con Di Lorenzo per poi firmare il sorpasso al 75': McTominay calcia in porta, Leali respinge sui piedi di Hojlund che deposita in rete il più facile dei gol. Nel finale mancano le energie al Genoa per provare a rimetterla in piedi, Lucca manca l'occasione di chiuderla con il lucchetto ma il Napoli vince e resta in vetta.