Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Il Genoa spaventa Conte, poi Anguissa e Hojlund ribaltano tutto: Napoli in vetta con la Roma

Vieira resta ultimo, i campioni d'Italia rimontano nella ripresa e mantengono il primato in Serie A
3 min
Il Genoa spaventa Conte, poi Anguissa e Hojlund ribaltano tutto: Napoli in vetta con la Roma© LAPRESSE
NAPOLI - Decisivo in Champions, decisivo in campionato: Rasmus Hojlund è l'uomo del momento in casa Napoli con la firma decisiva nel 2-1 in rimonta contro il Genoa. Altri tre punti per Conte che al Maradona piega la formazione di Vieira dopo essere passato in svantaggio nella prima frazione. In risposta ad Ekhator, le reti di Anguissa e dell'attaccante danese che permette ai campioni d'Italia di restare in vetta dopo 6 giornate di Serie A. Resta senza vittorie il grifone, ultimo in classifica insieme al Pisa di Gilardino.

Napoli-Genoa, la partita

Conte tiene De Bruyne a riposo dal primo minuto. Partono bene i campioni d'Italia che all'11' hanno subito una chance con Politano, l'esterno azzurro riceve in area ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Gli ospiti dimostrano tanta grinta, tenendo bene i padroni di casa e al 34' passano in vantaggio: Norton-Cuffy consegna il pallone ad Ekhator che da due passi non perdona Milinkovic-Savic con un favoloso colpo di tacco. Prima dell'intervallo Conte perde Lobotka, al suo posto Gilmour. Ad inizio ripresa si ferma anche Politano, dentro Neres, e il Napoli al 58' pareggia: il primo colpo di testa di Hojlund viene intercettato da Vasquez, sulla palla contesa è Anguissa e siglare l'1-1. Crescono i padroni di casa che al 74' colpiscono un palo con Di Lorenzo per poi firmare il sorpasso al 75': McTominay calcia in porta, Leali respinge sui piedi di Hojlund che deposita in rete il più facile dei gol. Nel finale mancano le energie al Genoa per provare a rimetterla in piedi, Lucca manca l'occasione di chiuderla con il lucchetto ma il Napoli vince e resta in vetta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, i migliori video