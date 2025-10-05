Louis Buffon come papà Gigi: esordio in Serie A a 17 anni in Bologna-Pisa!

Non porta solo un cognome pesante, ma ha esordito anche alla stessa età del padre. Louis Thomas Buffon , figlio di Gianluigi e Alena Seredova, ha vissuto la sua prima notte in Serie A con la maglia del Pisa. Al "Dall’Ara", nel match contro il Bologna, l’esterno classe 2007 è stato chiamato in causa al 77’ da Alberto Gilardino , tecnico nerazzurro ed ex compagno di squadra del padre ai tempi della Nazionale. Per Louis non è il primo contatto con il calcio dei grandi: aveva già collezionato minuti in Serie B lo scorso marzo contro lo Spezia, quando in panchina sedeva Filippo Inzaghi , un altro protagonista del Mondiale 2006.

La stagione 2025/2026

In questa stagione, invece, era già apparso in Coppa Italia contro il Torino, confermando i progressi che lo avevano messo in evidenza con la Primavera del Pisa, dove ha chiuso l’anno con 27 presenze e 8 gol. Il giovane Buffon, che ha scelto di rappresentare la Repubblica Ceca, ha iniziato la nuova annata ancora tra i protagonisti del settore giovanile, prima di essere promosso da Gilardino nel gruppo della prima squadra. A 17 anni, proprio come accadde a Gigi ai tempi del Parma, anche Louis ha varcato la soglia della Serie A. Una coincidenza dal forte valore simbolico, che apre ufficialmente il cammino del nuovo Buffon nel calcio dei grandi.

Come il padre Gigi: la prima volta in Serie A a 17 anni

Il debutto di Louis Buffon rievoca inevitabilmente quello del padre Gianluigi, avvenuto quasi trent’anni fa. Era il 19 novembre 1995 quando, a soli 17 anni, Gigi difese per la prima volta la porta del Parma contro il Milan di Weah, Maldini e Baggio. In quell’occasione il giovane portiere stupì tutti con una prestazione memorabile, fatta di interventi decisivi e grande personalità, contribuendo allo 0-0 finale al Tardini. Quel giorno segnò l’inizio di una carriera leggendaria: oltre 1000 presenze in carriera tra Club e Nazionale, 12 Scudetti con la Juventus, il Mondiale vinto nel 2006 e una lunga militanza tra i pali del club bianconero e della Nazionale italiana. Curiosamente, nel momento del debutto di Louis al Dall’Ara erano in campo Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi, entrambi ex compagni di squadra di Gigi ai tempi della Juventus. Un dettaglio che rende il passaggio di testimone tra padre e figlio ancora più simbolico, un filo che lega due generazioni di calcio italiano. Oggi, quasi tre decenni dopo, la storia sembra ripetersi con Louis, che come suo padre ha compiuto il passo verso la Serie A a 17 anni, ma in un ruolo diverso e con un destino ancora tutto da scrivere.