Su Dazn il top è Juventus-Milan con oltre 1,9 milioni di spettatori 

TORINO - La passione per la Serie A Enilive 2025-26 continua a crescere su Dazn. La sesta giornata di campionato ha totalizzato oltre 5,8 milioni di spettatori (5.819.291), confermando il trend positivo di crescita rispetto alle scorse stagioni. Regina degli ascolti la sfida Juventus-Milan che ha visto il ritorno di Allegri all’Allianz, questa volta sulla panchina rossonera. Il big match è stato infatti l’evento più seguito, catalizzando l’attenzione di oltre 1,9 milioni di spettatori (1.916.092). Un dato che lo rende il secondo miglior match di andata giocato tra Rossoneri e Bianconeri delle ultime tre stagioni, poco dietro la sfida dell’andata giocata nella stagione 2023-24 che aveva raggiunto quota 1.980.000 spettatori. A premiare il risultato in termini di audience è stata certamente la scelta dell’orario: la fascia serale delle 20:45 si conferma ideale per massimizzare l’audience dei big match, consentendo a un numero sempre maggiore di tifosi di seguire le partite in live streaming. Juventus-Milan ha, infatti, superato i precedenti match disputati di sabato alle 18:00, che nelle scorse stagioni si sono attestati attorno a una media di 1,5 milioni di spettatori.
