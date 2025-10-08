Milan-Como a Perth: De Siervo. Rabiot ha il diritto di dire che è folle

L'ad della Lega attacca il milanista, reo di avere contestato l'assurda spedizione australiana e afferma che la Lega si batte "perché questa cosa abbia delle logiche". Infatti non ne ha. Cioè, ne ha una: il business

Xavier Jacobelli Pubblicato il 8 ottobre 2025, 15:18 1 min