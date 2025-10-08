Tuttosport.com

Milan-Como a Perth: De Siervo. Rabiot ha il diritto di dire che è folle

L'ad della Lega attacca il milanista, reo di avere contestato l'assurda spedizione australiana e afferma che la Lega si batte "perché questa cosa abbia delle logiche". Infatti non ne ha. Cioè, ne ha una: il business
Xavier Jacobelli
1 min
Milan-Como a Perth: De Siervo. Rabiot ha il diritto di dire che è folle© Manuela Viganti/Agenzia Aldo Liverani sas

Punto sul vivo dall'attacco frontale di Rabiot ("Milan-Como in Australia? È folle"), stamane l'amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, ha risposto piccato: "Rabiot si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un'attività, cioè giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che è

