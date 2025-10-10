Torino-Napoli, trasferta vietata ai residenti in Campania: la decisione del Prefetto

Protagonista di un avvio di stagione con il freno a mano tirato, sabato 18 ottobre alle ore 18 il Torino ospita il Napoli nel settimo turno del campionato di Serie A . Se i granata di Marco Baroni stanno facendo fatica - appena cinque punti conquistati -, i campioni d'Italia di Antonio Conte sono partiti alla grande e condividono la vetta della classifica con il Milan di Massimiliano Allegri, unica formazione fin qui in grado di battere gli azzurri che hanno poi vinto le altre cinque gare (Sassuolo, Cagliari, Fiorentina, Pisa e Genoa).

Torino-Napoli: la decisione del Prefetto

Per la sfida dello stadio Olimpico Grande Torino, il prefetto del capoluogo piemontese, Donato Cafagna, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Campania. Il provvedimento, adottato dopo le valutazioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e del Comitato di analisi per la sicurezza nelle manifestazioni sportive e sentito il questore di Torino, è finalizzato a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. L'ordinanza prevede il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i settori dello stadio, compreso quello ospiti, anche ai titolari della tessera di fidelizzazione del Napoli. Sono esclusi dalla misura i possessori della tessera 'Cuore Granata' del Torino, se sottoscritta prima del 31 agosto 2025. È inoltre vietata la vendita dei biglietti nei punti autorizzati della regione Campania. L'acquisto nei settori di tribuna Nord e Sud sarà consentito soltanto ai possessori della tessera "Cuore Granata". I titoli di ingresso saranno incedibili.