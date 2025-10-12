Tuttosport.com

La Serie A è dei numeri 10: torna la voglia di fantasia

Nelle prime otto posizioni della classifica marcatori 2 centravanti e 6 trequartisti o esterni d’attacco
Alessandro Baretti
1 min
Serie A
La Serie A è dei numeri 10: torna la voglia di fantasia © AS Roma via Getty Images

Due centravanti a rappresentare l’eccezione di una classifica marcatori dominata dalle reti di attaccanti esterni, trequartisti o seconde punte. Dopo sei giornate di campionato il dato è chiaro: sei dei primi otto giocatori con più gol realizzati appartengono alla seconda macro categoria. Le mosche bianche giocano nella stessa squadra, l’Inter, e sono Marcus Thuram e Lautaro Martinez. I primi due della graduatoria sono invece Christian Pulisic e

