La Juve piange ma Como e Lazio non ridono: infortuni pesanti in vista dei bianconeri

Sembra essersi fiondata una maledizione sulle squadre italiane durante la sosta per le nazionali. Se in giornata a fare parecchio rumore sono state le novità circa l'infortunio di Gleison Bremer , col centrale della Juve che dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico , sono diversi i calciatori infortunatisi nelle ultime ore. Ad esempio a fare i conti con gli acciacchi è il Como , prossimo avversario proprio dei bianconeri, che perde Addai , ma anche Lazio e Milan non sono da meno con i problemi per Castellanos e Saelemaekers .

Como, Addai salta la Juve

Non arrivano buone notizie per il Como in vista della ripresa del campionato. I lariani, in una nota ufficiale, hanno comunicato l'infortunio di Jayden Addai, che salterà sicuramente l'appuntamento con la Juve nel lunch match di domenica. Così i biancoblù sui propri canali: "A seguito dell’infortunio rimediato durante la partita con la Nazionale Olandese, il calciatore Jayden Addai è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra. L’atleta ha già cominciato le terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica". Nessun tempo di recupero segnalato, ma ovviamente Addai non sarà a disposizione per il match contro la Juventus.

Lazio, Castellanos out: niente Juve

Guai anche per Lazio e Milan. I biancocelesti infatti devono fare i conti con l'infortunio di Taty Castellanos: l'attaccante avrebbe rimediato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Il centravanti potrebbe dunque rimanere ai box per circa 4-6 settimane, saltando così almeno Atalanta, Juve, Pisa e Cagliari. Dalla Lazio al Milan: se Leao e Rabiot stanno bene ma non benissimo (il primo ha salutato anzitempo il ritiro del Portogallo per semplice gestione, per il secondo ha rimediato una botta al polpaccio con la Francia ma nulla di preoccupante), ecco che si ferma Alexis Saelemaekers.

L'esterno belga ha subìto una lesione al flessore della gamba destra, e salterà sicuramente il prossimo match contro la Fiorentina. E a proposito di Fiorentina, la sfida di domenica a San Siro contro i rossoneri potrebbe saltarla Moise Kean, che ha abbandonato prima del previsto il ritiro dell'Italia dopo l'infortunio alla caviglia destra. Problema di lieve entità ma che non gli consentirà comunque di giocare la sfida con Israele, da capire se ci sarà contro la squadra di Allegri.