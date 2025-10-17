Tuttosport.com

 Nuovo San Siro come il “Muro Giallo” di Dortmund: inclinazione a 37 gradi e 72mila posti

Il progetto dell'impianto di Milano: curve verticali sul modello Westfalenstadion. Sala: "Fare bene e in fretta"
4 min
San SiroBorussia Dortmud

A venticinque giorni dalla deadline fissata per il 10 novembre, data entro la quale Inter e Milan devono acquistare il Meazza dal Comune per evitare che scatti il vincolo sul secondo anello, il futuro stadio di Milano resta ancora tutto da immaginare. La progettazione, che è stata affidata agli studi di Lord Norman Foster e David Manica, che a inizio settimana hanno incontrato il sindaco Sala, resta top secret, ma alcuni dettagli sono desumibili dalla documentazione che è stata presentata dai club nelle trattative con il Comune del capoluogo lombardo. In particolare, nel documento descrittivo del progetto del nuovo stadio, depositato a metà settembre, si legge che l’inclinazione degli spalti sarà "studiata per replicare l’atmosfera di San Siro". Un concetto, rispettare la storia dell’impianto esistente, a cui aveva fatto riferimento lo stesso Foster e che dovrebbe essere declinato in una verticalità molto accentuata, i 37 gradi che accomunano il terzo anello del Meazza a stadi dove il pubblico incombe sui giocatori in campo come il Signal Iduna Park di Dortmund.

Ricavi da 100 milioni a stagione

Una prospettiva ai limiti delle raccomandazioni Uefa - in verità oltre di 2-3 gradi - ma che riaffiora anche da alcuni passaggi contenuti nel Docfap depositato ormai sette mesi fa, in cui si fa riferimento al concetto di “catino” e all’eliminazione massima di sedute con visibilità limitata. Spunti, per ora: nulla vincola i club al rispetto di queste indicazioni, e per esempio il Docfap si è basato soprattutto sul lavoro dello studio Populous, che non sarà coinvolto nella progettazione del futuro stadio. Ma abbastanza per provare a immaginare come sarà questo impianto da quasi 72.000 posti, immerso in un’area multifunzionale con ristoranti, uffici direzionali, hotel, spazi commerciali, un centro medico sportivo e attività culturali. Una grande operazione immobiliare, oltre che sportiva, destinata a spingere i ricavi dei club oltre la quota (psicologica e non) di 100 milioni a stagione.

"Arrivare pronti agli Europei"

Per arrivarci, ha ricordato ieri il sindaco Beppe Sala, c’è da muoversi velocemente: "Con Foster abbiamo parlato dell’intenzione di lavorare bene, in fretta e cooperando. Va bene tutto, ma bisogna arrivare pronti al campionato 2031/2032 per poter ospitare gli Europei". In verità anche prima: entro il 31 luglio 2026 la Figc dovrà comunicare alla Uefa le (almeno) cinque città selezionate, la condizione è avere un progetto approvato, finanziato e cantierabile entro marzo 2027. Milano, a oggi, è in un limbo, ma la convinzione di tutti è che ce la farà. Con il nuovo stadio, non con quello vecchio: "Esiste una valutazione in atto che prevede il rispetto di determinati standard e San Siro non lo fa - ha ricordato il presidente Figc Gabriele Gravina a margine del consiglio di ieri -. Sono fiducioso sul nuovo stadio della Roma". Si aggiungerebbe all’Olimpico, ed è un altro motivo perché a Milano si acceleri: il 2-0 dalla Capitale è un rischio concreto.  

