Pisa-Verona, scontri tra ultras vicino allo stadio: ci sono feriti e contusi

PISA - Circa 200 tifosi veronesi si sono scontrati con gruppi di supporters pisani verso le 11:30 nei pressi dello stadio Arena Garibaldi a Pisa dove nel pomeriggio si giocherà la partita di Serie A Pisa-Verona. I sostenitori veronesi sono arrivati a piedi (senza scorta) in zona Pam al Polo Porta Nuova, per poi passare fra via Contessa Matilde e i piazzali delle case popolari, per arrivare infine in via Piave dove sono scoppiati tafferugli con i pisani con bastoni, caschi e mazze. Sono state lanciate bombe carta, fumogeni. Il bilancio è di due tifosi del Verona feriti, con trauma cranico, ma non in gravi condizioni. La polizia e i carabinieri giunti in fretta e furia hanno dovuto esplodere alcuni lacrimogeni per sedare i disordini. Ora la zona è stata cinturata e sul posto vi sono ancora alcune ambulanze per soccorrere feriti e contusi. I veronesi sono stati radunati in una piazzetta e vengono identificati dalla polizia.