Roma-Inter, diretta Serie A: sblocca Bonny, risultato in tempo reale

Gli uomini di Gasperini ospitano i nerazzurri di Chivu all'incontro valido per la 7ª giornata di campionato
6 min
RomaInterliveblog
Roma
Roma
    Inter
    Inter
    • 6'A. Bonny (ass. : N. Barella)
    0 - 1
    46' 1° tempo
    Serie A - 18.10.2025
    Stadio Olimpico

    Arbitro Davide Massa
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Roma
    0 - 1
    46' 1° tempo
    Inter
    Aggiorna

    Riparte la Serie A dopo al sosta nazionali e all'Olimpico è big match tra Roma e Inter. Gasperini ospita i nerazzurri di Chivu nel settimo appuntamento della Serie A che mette in palio tre punti pesanti. I padroni di casa per dare seguito all'ottimo avvio di stagione con 5 vittorie in 6 giornate che sono valse il primato in classifica, gli ospiti per ricucire sui vertici del campionato viste le tre lunghezze che li separano proprio dai giallorossi. Tutte e due le formazioni hanno infilato tre vittorie consecutive prima della pausa e sperano di ripartire da dove avevano lasciato per mandare un forte segnale al campionato. Fischio d'inizio alle ore 20.45.

    21:27

    Primo giallo Roma: ammonito Ndicka

    Al 41' Bonny scappa via a centrocampo al difensore giallorosso che è costretto a metterlo giù: ammonizione

    21:18

    Tentativo Roma, nessun pericolo per Sommer

    Cross di Wesley alla mezz'ora, Celik e Soulé non arrivano sulla sfera che esce sul fondo sotto lo sguardo di Sommer

    21:15

    Conclusione Calhanoglu

    Al 28' ci prova il play turco, soluzione alta sopra la traversa

    21:13

    Inter avanti a metà primo tempo

    25' sul cronometro, i nerazzurri di Chivu amministrano il gol del vantaggio firmato in apertura da Bonny

    21:02

    Occasione Inter, Mkhitaryan sciupa

    Al 14' Bastoni recupera palla su Ndicka e serve il centrocampista armeno che da dentro l'area spara in curva sud

    21:00

    Reazione Roma, ci prova Crsitante

    Corner al 13' guadagnato da Pellegrini, Dybala pennella per Crsitante che manda alto di poco con la girata di testa

    20:54

    GOL! Inter in vantaggio: sblocca Bonny

    Celik non segue la linea giallorossa e Bonny, su imbucata di Barella, arriva davanti a Svilar e lo punisce dopo 6'

    20:52

    Giallo per Lautaro

    Al 4' ruba una palla a centrocampo Wesley, Lautaro prova a contenerlo e riceve il cartellino dal direttore di gara

    20:47

    Roma-Inter, si parte

    Iniziato il big match tra giallorossi e nerazzurri

    20:46

    Tutto pronto all'Olimpico

    Si attende solo il fischio d'inizio di Massa, poi sarà Roma-Inter

    20:42

    Squadre nel tunnel

    Si preparano ad entrare in campo i protagonisti di Roma e Inter

    20:33

    Tra poco il big match

    Squadre tornate negli spogliatoi, tra poco il fischio d'inizio tra Roma e Inter

    20:25

    Marotta prima di Roma-Inter

    Il presidente nerazzurro: "Siamo alla settima giornata, l'importante è dare continuità alle prestazioni. Sono molto ottimista e fiducioso anche se affrontiamo la squadra al momento primo in classifica". Sul bilancio: "Noi abbiamo creato un modello per rispondere agli obiettivi sportivi, ma dobbiamo badare anche alla sostenibilità. Competere in Champions e al Mondiale ci ha aiutato. Lo scenario europeo offre di più di quello italiano, dobbiamo essere bravi a lottare su due fronti. L'obiettivo in Champions col nuovo format è difficile da stabilire, sicuramente è fare il massimo".

    20:21

    Le parole di Massara nel prepartita

    Massara: "Il mister ha preparato la partita meglio. L'Inter, finalista di Champions pochi mesi fa, sappiamo quanto sia forte e quanto vorrà fare bene". Sulle assenze di Dovbyk e Ferguson: "Sono due attaccanti che ci invidia tutta la Serie A, ma possono essere anche delle armi a partita in corso". E sul mercato: "I margini del fairplay sono molto ristretti, ma abbiamo una proprietà molto disponibile. Per gennaio è ancora presto, dobbiamo crescere ancora e dobbiamo continuare a fare bene"

    20:13

    Riscaldamento all'Olimpico

    Roma e Inter in campo per il riscaldamento prima del match, grande atmosfera sugli spalti

    20:06

    Il Napoli cade col Torino

    Una rete dell'ex Simeone manda al tappeto i campioni d'Italia. Baroni batte Conte e regala a Gasperini la possibilità di prendersi la vetta del campionato in solitaria

    19:59

    Il team arbitrale

    ARBITRO: Massa di Imperia. ASSISTENTI: Meli-Cecconi. IV UFFICIALE: Feliciani. VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Abisso.

    19:51

    Le scelte di Chivu

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Chivu. 

    19:47

    La formazione ufficiale della Roma

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, Soulé; Dybala. Allenatore: Gasperini.

    19:45

    Dove vedere Roma-Inter

    Roma-Inter, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

    Stadio Olimpico (Roma)

