Riparte la Serie A dopo al sosta nazionali e all'Olimpico è big match tra Roma e Inter. Gasperini ospita i nerazzurri di Chivu nel settimo appuntamento della Serie A che mette in palio tre punti pesanti. I padroni di casa per dare seguito all'ottimo avvio di stagione con 5 vittorie in 6 giornate che sono valse il primato in classifica, gli ospiti per ricucire sui vertici del campionato viste le tre lunghezze che li separano proprio dai giallorossi. Tutte e due le formazioni hanno infilato tre vittorie consecutive prima della pausa e sperano di ripartire da dove avevano lasciato per mandare un forte segnale al campionato. Fischio d'inizio alle ore 20.45.

21:27

Primo giallo Roma: ammonito Ndicka

Al 41' Bonny scappa via a centrocampo al difensore giallorosso che è costretto a metterlo giù: ammonizione

21:18

Tentativo Roma, nessun pericolo per Sommer

Cross di Wesley alla mezz'ora, Celik e Soulé non arrivano sulla sfera che esce sul fondo sotto lo sguardo di Sommer

21:15

Conclusione Calhanoglu

Al 28' ci prova il play turco, soluzione alta sopra la traversa

21:13

Inter avanti a metà primo tempo

25' sul cronometro, i nerazzurri di Chivu amministrano il gol del vantaggio firmato in apertura da Bonny

21:02

Occasione Inter, Mkhitaryan sciupa

Al 14' Bastoni recupera palla su Ndicka e serve il centrocampista armeno che da dentro l'area spara in curva sud

21:00

Reazione Roma, ci prova Crsitante

Corner al 13' guadagnato da Pellegrini, Dybala pennella per Crsitante che manda alto di poco con la girata di testa

20:54

GOL! Inter in vantaggio: sblocca Bonny

Celik non segue la linea giallorossa e Bonny, su imbucata di Barella, arriva davanti a Svilar e lo punisce dopo 6'

20:52

Giallo per Lautaro

Al 4' ruba una palla a centrocampo Wesley, Lautaro prova a contenerlo e riceve il cartellino dal direttore di gara

20:47

Roma-Inter, si parte

Iniziato il big match tra giallorossi e nerazzurri

20:46

Tutto pronto all'Olimpico

Si attende solo il fischio d'inizio di Massa, poi sarà Roma-Inter

20:42

Squadre nel tunnel

Si preparano ad entrare in campo i protagonisti di Roma e Inter

20:33

Tra poco il big match

Squadre tornate negli spogliatoi, tra poco il fischio d'inizio tra Roma e Inter

20:25

Marotta prima di Roma-Inter

Il presidente nerazzurro: "Siamo alla settima giornata, l'importante è dare continuità alle prestazioni. Sono molto ottimista e fiducioso anche se affrontiamo la squadra al momento primo in classifica". Sul bilancio: "Noi abbiamo creato un modello per rispondere agli obiettivi sportivi, ma dobbiamo badare anche alla sostenibilità. Competere in Champions e al Mondiale ci ha aiutato. Lo scenario europeo offre di più di quello italiano, dobbiamo essere bravi a lottare su due fronti. L'obiettivo in Champions col nuovo format è difficile da stabilire, sicuramente è fare il massimo".

20:21

Le parole di Massara nel prepartita

Massara: "Il mister ha preparato la partita meglio. L'Inter, finalista di Champions pochi mesi fa, sappiamo quanto sia forte e quanto vorrà fare bene". Sulle assenze di Dovbyk e Ferguson: "Sono due attaccanti che ci invidia tutta la Serie A, ma possono essere anche delle armi a partita in corso". E sul mercato: "I margini del fairplay sono molto ristretti, ma abbiamo una proprietà molto disponibile. Per gennaio è ancora presto, dobbiamo crescere ancora e dobbiamo continuare a fare bene"

20:13

Riscaldamento all'Olimpico

Roma e Inter in campo per il riscaldamento prima del match, grande atmosfera sugli spalti

20:06

Il Napoli cade col Torino

Una rete dell'ex Simeone manda al tappeto i campioni d'Italia. Baroni batte Conte e regala a Gasperini la possibilità di prendersi la vetta del campionato in solitaria

19:59

Il team arbitrale

ARBITRO: Massa di Imperia. ASSISTENTI: Meli-Cecconi. IV UFFICIALE: Feliciani. VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Abisso.

19:51

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Chivu.

19:47

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, Soulé; Dybala. Allenatore: Gasperini.

19:45

Dove vedere Roma-Inter

Roma-Inter, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Stadio Olimpico (Roma)