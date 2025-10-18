- 6'A. Bonny (ass. : N. Barella)
Riparte la Serie A dopo al sosta nazionali e all'Olimpico è big match tra Roma e Inter. Gasperini ospita i nerazzurri di Chivu nel settimo appuntamento della Serie A che mette in palio tre punti pesanti. I padroni di casa per dare seguito all'ottimo avvio di stagione con 5 vittorie in 6 giornate che sono valse il primato in classifica, gli ospiti per ricucire sui vertici del campionato viste le tre lunghezze che li separano proprio dai giallorossi. Tutte e due le formazioni hanno infilato tre vittorie consecutive prima della pausa e sperano di ripartire da dove avevano lasciato per mandare un forte segnale al campionato. Fischio d'inizio alle ore 20.45.
21:27
Primo giallo Roma: ammonito Ndicka
Al 41' Bonny scappa via a centrocampo al difensore giallorosso che è costretto a metterlo giù: ammonizione
21:18
Tentativo Roma, nessun pericolo per Sommer
Cross di Wesley alla mezz'ora, Celik e Soulé non arrivano sulla sfera che esce sul fondo sotto lo sguardo di Sommer
21:15
Conclusione Calhanoglu
Al 28' ci prova il play turco, soluzione alta sopra la traversa
21:13
Inter avanti a metà primo tempo
25' sul cronometro, i nerazzurri di Chivu amministrano il gol del vantaggio firmato in apertura da Bonny
21:02
Occasione Inter, Mkhitaryan sciupa
Al 14' Bastoni recupera palla su Ndicka e serve il centrocampista armeno che da dentro l'area spara in curva sud
21:00
Reazione Roma, ci prova Crsitante
Corner al 13' guadagnato da Pellegrini, Dybala pennella per Crsitante che manda alto di poco con la girata di testa
20:54
GOL! Inter in vantaggio: sblocca Bonny
Celik non segue la linea giallorossa e Bonny, su imbucata di Barella, arriva davanti a Svilar e lo punisce dopo 6'
20:52
Giallo per Lautaro
Al 4' ruba una palla a centrocampo Wesley, Lautaro prova a contenerlo e riceve il cartellino dal direttore di gara
20:47
Roma-Inter, si parte
Iniziato il big match tra giallorossi e nerazzurri
20:46
Tutto pronto all'Olimpico
Si attende solo il fischio d'inizio di Massa, poi sarà Roma-Inter
20:42
Squadre nel tunnel
Si preparano ad entrare in campo i protagonisti di Roma e Inter
20:33
Tra poco il big match
Squadre tornate negli spogliatoi, tra poco il fischio d'inizio tra Roma e Inter
20:25
Marotta prima di Roma-Inter
Il presidente nerazzurro: "Siamo alla settima giornata, l'importante è dare continuità alle prestazioni. Sono molto ottimista e fiducioso anche se affrontiamo la squadra al momento primo in classifica". Sul bilancio: "Noi abbiamo creato un modello per rispondere agli obiettivi sportivi, ma dobbiamo badare anche alla sostenibilità. Competere in Champions e al Mondiale ci ha aiutato. Lo scenario europeo offre di più di quello italiano, dobbiamo essere bravi a lottare su due fronti. L'obiettivo in Champions col nuovo format è difficile da stabilire, sicuramente è fare il massimo".
20:21
Le parole di Massara nel prepartita
Massara: "Il mister ha preparato la partita meglio. L'Inter, finalista di Champions pochi mesi fa, sappiamo quanto sia forte e quanto vorrà fare bene". Sulle assenze di Dovbyk e Ferguson: "Sono due attaccanti che ci invidia tutta la Serie A, ma possono essere anche delle armi a partita in corso". E sul mercato: "I margini del fairplay sono molto ristretti, ma abbiamo una proprietà molto disponibile. Per gennaio è ancora presto, dobbiamo crescere ancora e dobbiamo continuare a fare bene"
20:13
Riscaldamento all'Olimpico
Roma e Inter in campo per il riscaldamento prima del match, grande atmosfera sugli spalti
20:06
Il Napoli cade col Torino
Una rete dell'ex Simeone manda al tappeto i campioni d'Italia. Baroni batte Conte e regala a Gasperini la possibilità di prendersi la vetta del campionato in solitaria
19:59
Il team arbitrale
ARBITRO: Massa di Imperia. ASSISTENTI: Meli-Cecconi. IV UFFICIALE: Feliciani. VAR: Meraviglia. ASS. VAR: Abisso.
19:51
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. Allenatore: Chivu.
19:47
La formazione ufficiale della Roma
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini, Soulé; Dybala. Allenatore: Gasperini.
19:45
Dove vedere Roma-Inter
Roma-Inter, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251 e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.