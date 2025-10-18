Sassuolo fermato a Lecce, pari tra Pisa e Verona: la Serie A riparte senza gol

LECCE - Allo Stadio Via del Mare finisce 0-0 tra Lecce e Sassuolo in una partita che non si è mai accesa. Primo tempo combattuto, nessuna vera occasione da gol se non un tiro (fuori di poco) di Stulic al 38' con Falcone mai impegnato dagli avversari. La musica non cambia neanche nella ripresa con i padroni di casa che si confermano più propositivi ma mai incisivi a differenza degli emiliani mai pericolosi se non sui calci piazzati come l'angolo al 95' dove il Lecce fa buona guardia. Per la squadra di Grosso un pari dopo due vittorie consecutive mentre per il Lecce si tratta del terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio con il Bologna ed il successo contro il Parma.

Orban grazia il Pisa: finisce 0-0 la sfida contro il Verona

La sfida in fondo alla classifica tra Pisa e Verona finisce a reti inviolate con la squadra di Zanetti che più rimpianti visto le due clamorose occasioni sprecate da Orban. Nel primo tempo lento si registrano un'occasione per parte: al 32', sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Aebischer, i toscani sfiorano il gol con il colpo di testa di Moreo di poco alo sulla traversa mentre al 42' Sempre si supera su Cham con Orban che fallisce il tap-in. Nel minuto di recupero lungo check del Var su contatto Leris-Frese nell'area del Pisa ma, dopo revisione, si rimane con la decisione dell'arbitro ovvero punizione Pisa per fallo di mano di Frese. Orban grazia per la seconda volta il Pisa calciando alle stelle una ghiotta occasione davanti al portiere dopo uno svarione di Aebischer! Il Verona si affaccia più volte nell'area del Pisa e al 94' diagonale mancino di Frese che spaventa il Pisa in quella che è stata l'ultima azione della partita. Un pareggio che aiuta entrambe la squadre a smuovere la classifica ma che non risolve i rispettivi problemi.

