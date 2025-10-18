Simeone decisivo, impresa Torino con il Napoli! Annullato un gol a Lang al 93', Baroni batte Conte

È l'infallibile legge dell'ex. Al Grande Torino, Giovanni Simeone decide la sfida contro il Napoli valida per la settima giornata di campionato: 1-0 il finale. Per i granata di Marco Baroni , è la seconda vittoria in campionato dopo il colpo all'Olimpico contro la Roma. Secondo ko invece per la formazione di Antonio Conte , già caduta a San Siro contro il Milan e andata a segno nel recupero con Noa Lang prima dell'annullamento del gol per fuorigioco. L'agenda dei granata prevede ora la sfida contro il Genoa del 26 ottobre al Grande Torino. A seguire, la trasferta a Bologna di mercoledì 29. Il calendario degli azzurri prevede invece il ritorno in Europa, dove il 21 ottobre al Philips Stadion contenderà al Psv Eindhoven la 3ª giornata di Champions League. Poi, l'appuntamento di sabato 25 al Maradona contro l' Inter di Cristian Chivu - che alle 20.45 affronterà la Roma in trasferta - .

Torino-Napoli: il racconto della partita

Parte forte il Napoli che costringe il Torino nella propria metà campo. Tuttavia, sono i granata guadagnare la prima occasione da gol con il palo colpito da Vlasic al 15'. Gli ospiti rispondono poco dopo con la punizione calciata da De Bruyne e bloccata da Israel in due tempi. L'ex City ci riprova al 22' con una conclusione dal limite deviata in corner. Al 26', Di Lorenzo la serve in mezzo dove Olivera manca per poco l'appuntamento con il pallone. Poi, la sentenza dell'ex Giovanni Simeone, che al 31' sblocca le marcature e sceglie di non esultare. Non passa molto che Milinkovic-Savic indovina i tempi dell'uscita e nega a Pedersen il gol del raddoppio. Nella ripresa, il Napoli prova a conquistare nuovi spazi ma i padroni di casa sono bravi a contenere le manovre avversarie. Al 68' è ancora De Bruyne, che servito da Lang ci prova di prima senza inquadrare la porta. Gli ospiti reclamano poi un calcio di rigore per il contatto fra Israel e Beukema. Nel recupero, l'ex Psv pareggia i conti ma la sua posizione viene rilevata in fuorigioco. Al triplice fischio esulta il Grande Torino.