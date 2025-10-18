Juve, la probabile formazione contro il Como: una certezza e la scelta del 9

Alla Juve servono tre punti per "ricominciare". I bianconeri non vincono da cinque giornate, ma non sono lontani dalla vetta e dalle migliori. Per dare però maggiore serenità all'ambiente, la Vecchia Signora dovrà mandare ko il Como. Gli infortuni limiteranno le scelte di Tudor, che non potrà contare su Bremer, Cabal, Zhegrova, Miretti e Milik, oltre a Pinsoglio, che però è partito con la squadra. In conferenza il tecnico ha dato qualche spunto per l'undici titolare, ma per vedere qualcosa di nuovo si dovrà attendere.
Difesa obbligata, Tudor non cambia
Tudor non dovrebbe cambiare e nonostante le difficoltà e gli infortuni, va verso il 3-4-2-1, con un piccolo dubbio sul possibile 3-5-2 con un centrocampista in più e un attaccante in meno. Per il futuro il tecnico non ha nascosto la possibilità di variare con una linea a quattro, ma quasi sicuramente non contro il Como. In porta ci sarà sempre Di Gregorio a guidare la linea, che sarà composta da Gatti, Rugani e Kelly, con l'ex Ajax che dovrebbe partire al centro, dopo la buona prova contro il Milan. Ancora una volta Kalulu non dovrebbe essere utilizzato come braccetto.
Kalulu esterno, torna Thuram
Dopo le partite di qualificazione con la Francia, Thuram è pronto a scendere in campo dal primo minuto anche con la Juventus. E dovrebbe comporre la mediana titolare insieme a Locatelli, che con l'Italia ha mostrato una buona condizione fisica e tecnica. Sulla destra probabile un'altra panchina di Joao Mario con Kalulu preferito, nonostante la sua poca vena offensiva. Mentre sul versante opposto Cambiaso non dovrebbe avere insidie, viste anche le sue caratteristiche che aiuta i bianconeri quando vengono pressati. Koopmeiners dovrebbe partire dalla panchina, a meno che Tudor scelga di giocare con un centrocampista in più.
Certezza Yildiz e la punta
"Yildiz Può riposare? No" - Tudor è stato netto, l'attaccante ci sarà contro il Como e non avrà tempo di rifiatare dopo le ottime prestazioni con la Turchia. Il numero dieci bianconero è la stella di cui la squadra non può privarsi e la Vecchia Signora ha bisogno delle sue magie per ritrovare la vittoria che manca da cinque giornate. A completare la trequarti dovrebbe esserci Conceicao, insidiato da Koopmeiners in caso di 3-5-2, con Kenan in appoggio alla punta. E chi sarà il nove? Vlahovic al momento parte in vantaggio su David e anche su Openda, pronti a subentrare.
Juventus (3-4-2-1), probabile formazione: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.
