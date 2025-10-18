Juve, la probabile formazione contro il Como: una certezza e la scelta del 9

Certezza Yildiz e la punta

"Yildiz Può riposare? No" - Tudor è stato netto, l'attaccante ci sarà contro il Como e non avrà tempo di rifiatare dopo le ottime prestazioni con la Turchia. Il numero dieci bianconero è la stella di cui la squadra non può privarsi e la Vecchia Signora ha bisogno delle sue magie per ritrovare la vittoria che manca da cinque giornate. A completare la trequarti dovrebbe esserci Conceicao, insidiato da Koopmeiners in caso di 3-5-2, con Kenan in appoggio alla punta. E chi sarà il nove? Vlahovic al momento parte in vantaggio su David e anche su Openda, pronti a subentrare.