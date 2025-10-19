Cagliari-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Cagliari ospita il Bologna all'incontro valido per la 7ª giornata di campionato. Gli uomini di Fabio Pisacane sono reduci dal pareggio con l'Udinese (1-1) e prima ancora dal ko di San Siro contro l'Inter (2-0) - a sua volta riuscita nell'aggancio a Roma e Napoli grazie al successo all'Olimpico e alla sconfitta degli azzurri a Torino - e si presentano alla Unipol Domus con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. La formazione di Vincenzo Italiano proverà invece a dare continuità al successo interno sul Pisa (4-0) a sua volta preceduto dal pareggio in Europa League con il Friburgo. La prossima giornata, Cagliari e Bologna saranno ospiti rispettivamente di Verona e Fiorentina. Prima però, Riccardo Orsolini e compagni sono attesi giovedì 23 sul campo dello Steaua Bucarest.