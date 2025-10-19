Cagliari-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Cagliari ospita il Bologna all'incontro valido per la 7ª giornata di campionato. Gli uomini di Fabio Pisacane sono reduci dal pareggio con l'Udinese (1-1) e prima ancora dal ko di San Siro contro l'Inter (2-0) - a sua volta riuscita nell'aggancio a Roma e Napoli grazie al successo all'Olimpico e alla sconfitta degli azzurri a Torino - e si presentano alla Unipol Domus con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. La formazione di Vincenzo Italiano proverà invece a dare continuità al successo interno sul Pisa (4-0) a sua volta preceduto dal pareggio in Europa League con il Friburgo. La prossima giornata, Cagliari e Bologna saranno ospiti rispettivamente di Verona e Fiorentina. Prima però, Riccardo Orsolini e compagni sono attesi giovedì 23 sul campo dello Steaua Bucarest.
Cagliari-Bologna: diretta e dove vederla
L'incontro tra le formazioni di Pisacane e Italiano è in programma alle ore 15:00 di domenica 19 ottobre presso la Unipol domus di Cagliari. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.
Cagliari-Bologna: probabili formazioni
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Borrelli. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Ciocci, Samo, Idrissi, Luperto, Juan Rodriguez, Zappa, Liteta, Mazzitelli, Rog, Cavuoti, Gaetano, Felici, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Skorupski, De Silvestri, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Vitik, Fabbian, Moro, Pobega, Sulemana, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Orsolini.
Arbitro: Marchetti di Ostia Lido, Assistenti: Di Monte-Belsanti, Quarto ufficiale: Turrini, Var: Ghersini, Ass. Var: Doveri.