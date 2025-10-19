Atalanta-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato della Lazio riparte dalla complicata trasferta di Bergamo (fischio d'inizio domani pomeriggio alle ore 18:00), dove i biancocelesti sfideranno l'Atalanta nell'incontro valido per la settima giornata di Serie A. Una ripresa tutt'altro che facile per gli uomini di Maurizio Sarri che dovranno ancora far fronte alle numerose assenze per provare a ritrovare i tre punti dopo il pareggio agguantato in extremis nell'ultimo turno contro il Torino. "Lazio con diversi infortuni? Sinceramente non credo che abbiano più problemi di noi. Noi abbiamo ancora fuori Kolasinac, Kossounou e Bellanova, Scamacca non è ancora al top e Zalewski è appena rientrato. Dipende sempre da come si raccontano le cose: loro recuperano molti giocatori, quindi non credo ci sia una differenza così marcata. Se firmerei per un pareggio? No. Atalanta-Lazio è sempre stata una sfida bellissima: a volte vincono loro, a volte noi" ha detto Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, alla vigilia della sfida interna contro la Lazio.