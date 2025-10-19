Genoa-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Il Genoa ospita il Parma nel settimo turno di Serie A per un importante scontro diretto per la lotta alla salvezza. I padroni di casa sono ultimi in classifica con appena due punti all'attivo dopo 6 incontri mentre il Parma è sedicesimo a quota 5. La formazione di Vieira cerca la prima vittoria in campionato. "La sosta è stato un momento per lavorare di più sulla nostra identità di gioco e per recuperare qualche infortunato. Ci permette di affrontare con tanta determinazione la partita di Genova. Non vediamo l'ora di giocare. Ancora non so l'undici che inizierà" ha detto Carlos Cuesta, tecnico del Parma, in conferenza stampa alla vigilia della gara in trasferta contro il Genoa.