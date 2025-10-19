Bologna, Juve scavalcata e Orsolini capocannoniere. Il Genoa non sa vincere e resta ultimo

Suzuki eroico: il Parma resiste in 10 al Ferraris
Continua a mancare la vittoria al Genoa di Vieira che, malgrado un tempo tempo in superiorità numerica ed un rigore al 95', non riesce a trafiggere il Parma per portare a casa il terzo pareggio stagionale ed ancora senza gol realizzati tra le mura del Ferraris restando ultimo in classifica (3 punti). Primo tempo che fatica a decollare anzi, tanti fischi del direttore di gara rendono il gioco frammentato con la partita che si mette in salita per i gialloblù quando, in 5 minuti (37' e 42'), Ndyae si prende due cartellini gialli lasciando i suoi in inferiorità numerica con Cuesta che toglie Bernabè per mettere Valenti. Il secondo tempo è un assedio del Grifone con Suzuki che all'81' si traveste da supereroe su Ekhator (il più pericoloso) con una superba parata da distanza ravvicinata. L'assedio alla fine porta risultati con Ekhator che va via a Troilo al 94' subendo fallo in area per il rigore: Kornet si presenta sul dischetto ma Suzuki è ancora pazzesco e lo para mandando la palla in angolo.