Atalanta, pari anche con la Lazio: super Provedel e palo Zappacosta. Juric non sorpassa la Juve

BERGAMO - Dopo Juventus e Como, l'Atalanta di Ivan Juric infila il terzo pareggio consecutivo - 0-0 con la Lazio davanti al proprio pubblico del Gewiss Stadium - e manca il sorpasso proprio su bianconeri e lariani, sfidatesi oggi e appaiata al sesto posto in classifica a quota 12 punti, uno in più dei bergamaschi. Provedel, miracoloso su Lookman, e un palo, colpito da Zappacosta a botta sicura, negano alla formazione orobica di conquistare la posta massima. Maurizio Sarri, che nella ripresa prova a vivacizzare i suoi con l'ingresso di Pedro, perde Cancellieri per infortunio dopo appena 22'.
Atalanta-Lazio 0-0, la cronaca
Prima frazione giocata a ritmi alti dalle due squadre, ma il risultato resta bloccato. La Lazio parte forte, da segnalare per i biancocelesti di Sarri però solo una conclusione di Guendouzi da buona posizione di poco alto. Sarri perde per infortunio Cancellieri, al suo posto Isaksen. Con il passare dei minuti è la squadra di casa a guadagna sempre più campo, nel finale di tempo i nerazzurri provano a cingere d'assedio l'area laziale ma senza trovare il varco giusto. L'unica chance è un tiro rasoterra di Zappacosta intercettato da Provedel senza problemi. Nel secondo tempo, l'Atalanta riparte all'arrembaggio sfiorando subito il gol con un colpo di testa di poco alto di Lookman. Dopo un paio di tentativi di Ederson e Zappacosta, a mezz'ora dalla fine clamorosa chance per la Dea fallita da Ahanor su azione di calcio d'angolo. La Lazio prova di tanto in tanto ad innescare la velocità di Isaksen, ma è sempre la Dea a spingere. Un super Provedel tiene in piede i biancocelesti con una super parata su un destro chirurgico di Lookman. La squadra di Juric è anche sfortunata, quando nel finale Zappacosta colpisce un palo clamoroso da ottima posizione.