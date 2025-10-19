Atalanta, pari anche con la Lazio: super Provedel e palo Zappacosta. Juric non sorpassa la Juve

BERGAMO - Dopo Juventus e Como, l'Atalanta di Ivan Juric infila il terzo pareggio consecutivo - 0-0 con la Lazio davanti al proprio pubblico del Gewiss Stadium - e manca il sorpasso proprio su bianconeri e lariani, sfidatesi oggi e appaiata al sesto posto in classifica a quota 12 punti, uno in più dei bergamaschi. Provedel, miracoloso su Lookman, e un palo, colpito da Zappacosta a botta sicura, negano alla formazione orobica di conquistare la posta massima. Maurizio Sarri, che nella ripresa prova a vivacizzare i suoi con l'ingresso di Pedro, perde Cancellieri per infortunio dopo appena 22'.