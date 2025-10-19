Il Milan ribalta la Fiorentina, Leao doppietta show a San Siro: Allegri batte Pioli e vola in vetta!

Ritorno da titolare e doppietta decisiva per Rafael Leao che trascina il Milan al primo posto in solitaria in Serie A. Una notte magica per il portoghese e per Allegri che in un solo colpo sorpassa Inter, Napoli e Roma. Critica invece la posizione della Fiorentina con Pioli che si fa ribaltare a San Siro: ultimo posto a quota 3 punti condiviso con Pisa e Genoa .

Leao ribalta la Fiorentina

Dopo 20' di studio, la prima chance è per Pavlovic che approfitta di un rimpallo in area per poi girare alto sopra la traversa davanti alla porta viola. La Fiorentina prova a tenere il pallino del gioco, ma non crea grandi preoccupazioni a Maignan. Sul finire della prima frazione l'altro brivido è sempre davanti a De Gea con il cross di Athekame sul quale non arriva per un soffio Leao di testa. Ad inizio ripresa, al minuto 56, la Fiorentina passa al primo tiro in porta: sponda di Ranieri che Maignan respinge sul corpo di Gabbia, Gosens approfitta e mette in rete lo 0-1. Il Milan risponde con l'uomo più atteso, Rafael Leao che al 63' infila con un destro da fuori area che si infila dove De Gea non può arrivare. I rossoneri provano a spingere per il sorpasso e all'80' arriva l'episodio: Gimenez viene agganciato al collo in area di rigore da Parisi, una lunga revisione al Var porta Leao sul dischetto. Il portoghese incrocia con il destro e firma la doppietta che vale il 2-1 per Allegri. Esplode San Siro con Allegri che nel recupero regala l'ovazione del pubblico per Leao. Nei sei di extra time la Fiorentina prova il forcing, ma la difesa milanista resiste e per il Diavolo è primato in solitaria.