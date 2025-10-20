Tuttosport.com

Zaniolo e 2 legni frenano la Cremonese: 1-1 con l'Udinese, non basta Terracciano

Grigiorossi avanti dopo appena quattro minuti, l'ex Inter e Roma pareggia di testa al 51'
1 min
Zaniolo e 2 legni frenano la Cremonese: 1-1 con l'Udinese, non basta Terracciano© Getty Images
CREMONA - Termina 1-1 il posticipo della settima giornata di Serie A tra Cremonese e Udinese. Un risultato che consente ai grigiorossi di Nicola di salire a quota 10 punti come il Sassuolo, friulani subito dietro con 9. La partita si sblocca in avvio, dopo appena 4' con un colpo di testa ravvicinato di Terracciano. La Cremonese crea diverse occasioni per raddoppiare, colpendo anche una traversa con Bonazzoli. Nella ripresa l'Udinese si fa vedere con maggior determinazione dalle parti di Silvestri e trova alla fine il pareggio con un altro colpo di testa di Zaniolo al 51'. La Cremonese non ci sta e si riversa in avanti sfiorando ancora il gol con Vardy due volte e colpendo anche un palo nel finale con Vasquez. Ma il risultato non cambia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

