Anche per Rocchi il rigore assegnato al Milan non c’era. Ma Marinelli e Abisso non verranno fermati

FIRENZE - Rabbia e delusione per il risultato con il Milan e le decisioni arbitrali da cui è scaturita la sconfitta stessa, miste a preoccupazione per la classifica deficitaria, restano, ma la Fiorentina vuole voltare pagina al più presto e concentrarsi subito sulla partita di giovedì a Vienna in Conference . La partita con la Roma (legni ed errori sottoporta) e quella con il Milan (rigore contestato) danno la sensazione di come gli episodi in questo periodo non siano certo dalla parte della Fiorentina ma è soprattutto il penalty dato da Marinelli domenica a San Siro a lasciare gli strascichi polemici maggiori. La Fiorentina ieri non ha aggiunto altro alle parole ferme e dure di Pioli e del ds Pradè sul rigore concesso e il modo in cui è accaduto (su richiesta del Var contro il protocollo), condannando anche quella che è stata definita una "sceneggiata" da parte di Gimenez , rimasto a lungo a dimenarsi a terra. Le decisioni e la gestione dell'arbitro Marinelli e del Var Abisso, che ha indotto il fischietto a cambiare quanto deciso sul campo, non sono state gradite neanche dai vertici arbitrali che ritengono che il rigore non ci fosse. Ma nessuno dei due sarà fermato per uno o più turni perché la dinamica poteva indurre all'errore. In pratica Parisi la mano addosso a Gimenez l'ha messa, al di là dell'intensità del tocco, e dunque per come si è svolta l'azione l'errore è giustificato. E i vertici arbitrali non avrebbe gradito neanche la reazione esagerata di Gimenez, non giustificata dal tocco.

Fiducia in Pioli

La società però, espresse le sue ragioni nel post partita e ferma su quelle, ieri non ha rimarcato oltre il disappunto ed ora vuole trasformare, semmai, la rabbia in energia positiva ed orgoglio. Già ieri al Viola Park squadra, staff e dirigenti si sono ritrovati appositamente a pranzo (era anche il 60°compleanno di Pioli), per ribadire che per uscire il prima possibile da questa situazione di forte difficoltà tutti devono restare compatti e lavorare a testa bassa. La parola d'ordine proveniente anche dall'America insomma è fare quadrato e scossoni in panchina o nella dirigenza (i tifosi anche domenica hanno contestato il ds Pradè di cui da tempo chiedono l'esonero o le dimissioni) non sono attesi per il momento, visto anche il tour de force tra campionato e Conference e la fiducia arrivata nel post gara a Pioli da parte della società ("solo Stefano può tirarci fuori da questa situazione" sono state le parole del ds).

Il peggior inizio viola

Ma certo i dati parlano chiaro: in 7 partite la Fiorentina ha ottenuto solo tre punti. Anzi, andando a ritroso nella storia ormai centenaria del club, questo è il peggior inizio dal campionato 1977-78: 3 pareggi e 4 sconfitte come Carletto Mazzone che fu poi esonerato. La Fiorentina in quella stagione riuscì a salvarsi in extremis. Un altro dato ancora più preoccupante è che la Fiorentina con il Pisa neopromosso non solo condivide la zona retrocessione a 3 punti (come il Genoa) ma anche la poca verve offensiva, visto che le due toscane sono ultime nella particolare classifica dei tiri in porta (14, ben lontano dai 41 ad esempio del Napoli, primo): dato inspiegabile vista la qualità degli attaccanti. Come preoccupano le tante rimonte subite (Cagliari, Como, Roma e Milan nell’ordine) che hanno fatto perdere ben 10 punti che ora vedrebbero la Fiorentina in zona Europa.